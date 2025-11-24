Με show του εξωγήινου Μέσι η Ίντερ Μαϊάμι έκλεισε θέση στα ημιτελικά του MLS
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε γκολ και τρεις ασίστ στην επιβλητική νίκη της ομάδας του με 4-0 κόντρα στο Σινσινάτι.
Τι κι αν βαδίζει στο 37ο έτος της ηλικίας του, ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματάει να προσφέρει απίστευτες στιγμές μαγείας στους ποδοσφαιρόφιλους, με τον Αργεντινό να δίνει ακόμη μια παράσταση στα προημιτελικά των playoff του MLS.
O Mέσι στη νοκ-άουτ αναμέτρηση με το Σινσινάτι, άνοιξε το σκορ στο 19o λεπτό, με το 0-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου, ενώ στη συνέχεια ο Αργεντινός σούπερ σταρ έκανε χαρούμενους τους συμπαίκτες του μοιράζοντας τρεις ασίστ.
Έτσι, ο Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά των playoff του MLS, με την ομάδα του Αργεντινού σταρ να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος.
Απολαύστε στα παρακάτω βίντεο το show του Λιονέλ Μέσι:
LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨— Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025
What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l0L3miaYYZ
MESSI ASSIST. SILVETTI GOAL. 🇦🇷— future$001✝️ (@Odekacrypto6710) November 23, 2025
pic.twitter.com/aYWxsMIhQl
Le barça qui gagne, le Real fait match nul, Ronaldo tjrs 0 CDM et Messi masterclass— 𝑪𝑶𝑪𝑶🪬 (@FCB_C0C0) November 23, 2025
Le week end parfait 💯
pic.twitter.com/5d2gH03YuM
Lionel Messi has given a hat trick of assists in Barcelona, PSG, Argentina and Inter Miami.— DesmundOris (@Desmund_Oris) November 23, 2025
The only player to do that in 3 different continents pic.twitter.com/UzXq6gS6go
