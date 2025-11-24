Με show του εξωγήινου Μέσι η Ίντερ Μαϊάμι έκλεισε θέση στα ημιτελικά του MLS

Τι κι αν βαδίζει στο 37ο έτος της ηλικίας του, ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματάει να προσφέρει απίστευτες στιγμές μαγείας στους ποδοσφαιρόφιλους, με τον Αργεντινό να δίνει ακόμη μια παράσταση στα προημιτελικά των playoff του MLS.

O Mέσι στη νοκ-άουτ αναμέτρηση με το Σινσινάτι, άνοιξε το σκορ στο 19o λεπτό, με το 0-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου, ενώ στη συνέχεια ο Αργεντινός σούπερ σταρ έκανε χαρούμενους τους συμπαίκτες του μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Έτσι, ο Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά των playoff του MLS, με την ομάδα του Αργεντινού σταρ να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος.

Απολαύστε στα παρακάτω βίντεο το show του Λιονέλ Μέσι:

LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨



What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l0L3miaYYZ — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Le barça qui gagne, le Real fait match nul, Ronaldo tjrs 0 CDM et Messi masterclass



Le week end parfait 💯

pic.twitter.com/5d2gH03YuM — 𝑪𝑶𝑪𝑶🪬 (@FCB_C0C0) November 23, 2025

Lionel Messi has given a hat trick of assists in Barcelona, PSG, Argentina and Inter Miami.



The only player to do that in 3 different continents pic.twitter.com/UzXq6gS6go — DesmundOris (@Desmund_Oris) November 23, 2025

sdna.gr