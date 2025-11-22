ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλωσε το «Κατωκοπιά Επιστροφή» η ασταμάτητη Νέα Σαλαμίνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άλωσε το «Κατωκοπιά Επιστροφή» η ασταμάτητη Νέα Σαλαμίνα!

Σπουδαίο διπλό για τη Νέα Σαλαμίνα η οποία στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος β΄κατηγορίας επικράτησε με 3-2 της Ομόνοιας 29Μ συνεχίζοντας σχεδόν αλάνθαστη τη προσπάθειά της για άμεση επιστροφή στα σαλόνια.

Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν στην 8η τους νίκη σε εννέα ματς παραμένοντας αήττητοι στον φετινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος της β΄κατηγορίας φεύγοντας με το διπλό από το «Κατωκοπιά Επιστροφή». Τους 25 βαθμούς έφτασε η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ παραμένοντας βεβαίως στη πρώτη θέση και στο +6 από τη δεύτερη Δόξα. Έπεσε στη πέμπτη θέση η Ομόνοια 29Μ η οποία έμεινε στους 15. 

Στα του παιχνιδιού, η Νέα Σαλαμίνα άνοιξε το σκορ στο 12΄με τον Χριστοδούλου με την Ομόνοια 29Μ να ισοφαρίζει στο 19΄με πέναλτι του Άμπρι. Ο ίδιος παίκτης στο 52ο λεπτό έκανε το 2-1 με τους ερυθρόλευκους να ισοφαρίζουν στο 63΄ξαμά με τον Χριστοδούλου. Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε ο Λουκά στο 83ο λεπτό. 

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Αχυρώνας/Ονήσιλος - Αγία Νάπα 1-2

ΜΕΑΠ - Διγενής Μόρφου 0-3

Χαλκάνορας - Ηρακλής 1-1

ΑΣΙΛ - Δόξα 1-2

ΑΕΖ - ΑΠΕΑ 1-1

Σπάρτακος - Καρμιώτισσα 2-2

ΠΑΕΕΚ - Εθνικός Λατσιών 1-1

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΔΟΞΑΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜAEZ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Καθάρισαν οι φορ και τώρα Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

«Δώρο» της Νιούκαστλ σε Άρσεναλ - Ο Μπαρνς υπέγραψε την ήττα της Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το άνετο πέρασμα της ΑΕΚ από τη Λευκωσία

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Εμείς κάναμε εύκολο το ματς»

ΑΕΚ

|

Category image

Πέρασε «αέρας» από το ΓΣΠ με τεσσάρα η ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Εκτός μάχης με τον Άρη ο Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ: Η αποστολή για ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια: Οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για το «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ταύρος» ο Μαέ, μέσα με Απόλλωνα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι δηλώσεις του Σλοτ μετά το νέο κάζο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Ζίνι ενόψει Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Αφεντικό η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη