Άλωσε το «Κατωκοπιά Επιστροφή» η ασταμάτητη Νέα Σαλαμίνα!

Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν στην 8η τους νίκη σε εννέα ματς παραμένοντας αήττητοι στον φετινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος της β΄κατηγορίας φεύγοντας με το διπλό από το «Κατωκοπιά Επιστροφή». Τους 25 βαθμούς έφτασε η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ παραμένοντας βεβαίως στη πρώτη θέση και στο +6 από τη δεύτερη Δόξα. Έπεσε στη πέμπτη θέση η Ομόνοια 29Μ η οποία έμεινε στους 15.

Στα του παιχνιδιού, η Νέα Σαλαμίνα άνοιξε το σκορ στο 12΄με τον Χριστοδούλου με την Ομόνοια 29Μ να ισοφαρίζει στο 19΄με πέναλτι του Άμπρι. Ο ίδιος παίκτης στο 52ο λεπτό έκανε το 2-1 με τους ερυθρόλευκους να ισοφαρίζουν στο 63΄ξαμά με τον Χριστοδούλου. Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε ο Λουκά στο 83ο λεπτό.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Αχυρώνας/Ονήσιλος - Αγία Νάπα 1-2

ΜΕΑΠ - Διγενής Μόρφου 0-3

Χαλκάνορας - Ηρακλής 1-1

ΑΣΙΛ - Δόξα 1-2

ΑΕΖ - ΑΠΕΑ 1-1

Σπάρτακος - Καρμιώτισσα 2-2

ΠΑΕΕΚ - Εθνικός Λατσιών 1-1