Άλωσε το «Κατωκοπιά Επιστροφή» η ασταμάτητη Νέα Σαλαμίνα!
Σπουδαίο διπλό για τη Νέα Σαλαμίνα η οποία στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος β΄κατηγορίας επικράτησε με 3-2 της Ομόνοιας 29Μ συνεχίζοντας σχεδόν αλάνθαστη τη προσπάθειά της για άμεση επιστροφή στα σαλόνια.
Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν στην 8η τους νίκη σε εννέα ματς παραμένοντας αήττητοι στον φετινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος της β΄κατηγορίας φεύγοντας με το διπλό από το «Κατωκοπιά Επιστροφή». Τους 25 βαθμούς έφτασε η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ παραμένοντας βεβαίως στη πρώτη θέση και στο +6 από τη δεύτερη Δόξα. Έπεσε στη πέμπτη θέση η Ομόνοια 29Μ η οποία έμεινε στους 15.
Στα του παιχνιδιού, η Νέα Σαλαμίνα άνοιξε το σκορ στο 12΄με τον Χριστοδούλου με την Ομόνοια 29Μ να ισοφαρίζει στο 19΄με πέναλτι του Άμπρι. Ο ίδιος παίκτης στο 52ο λεπτό έκανε το 2-1 με τους ερυθρόλευκους να ισοφαρίζουν στο 63΄ξαμά με τον Χριστοδούλου. Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε ο Λουκά στο 83ο λεπτό.
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Αχυρώνας/Ονήσιλος - Αγία Νάπα 1-2
ΜΕΑΠ - Διγενής Μόρφου 0-3
Χαλκάνορας - Ηρακλής 1-1
ΑΣΙΛ - Δόξα 1-2
ΑΕΖ - ΑΠΕΑ 1-1
Σπάρτακος - Καρμιώτισσα 2-2
ΠΑΕΕΚ - Εθνικός Λατσιών 1-1