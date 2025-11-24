Γιατί σίγησαν τα κανόνια της Ομόνοιας για δεύτερη φορά...

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Ομόνοια διαθέτει μία από τις καλύτερες επιθετικές γραμμές του πρωταθλήματος. Τόσο μέσα όσο και έξω από την περιοχή αγωνίζονται ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

Και αν παρακολούθησε κανείς τα τελευταία παιχνίδια των πρασίνων, και όχι μόνο, θα έβλεπε ότι με το… παραμικρό δημιουργεί ευκαιρίες χάρη στους αυτοματισμούς και την ποιότητα των παικτών της.

Ωστόσο, στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, παρότι θα μπορούσε να σκοράρει έστω ένα γκολ, οι ποδοσφαιριστές της δεν είχαν την φρεσκάδα και την ποδοσφαιρική οξυδέρκεια μέσα και έξω από τη μεγάλη περιοχή, όπως συνέβη σε προηγούμενα παιχνίδια.

Σεμέδο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς και ο Μαέ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, δεν έδειξαν να βρίσκονται στη μέρα τους. Ακόμη και τα άκρα της Ομόνοιας ήταν σε πολλές περιπτώσεις μπλοκαρισμένα.

Αυτό ήταν το δεύτερο παιχνίδι που δεν σκοράρει το τριφύλλι σε σύνολο έντεκα αναμετρήσεων. Το πρώτο ήταν στην 6η αγωνιστική απέναντι στον Άρη στο ΓΣΠ.

Α.