ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιατί σίγησαν τα κανόνια της Ομόνοιας για δεύτερη φορά...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιατί σίγησαν τα κανόνια της Ομόνοιας για δεύτερη φορά...

Αναποτελεσματική για δεύτερη φορά.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Ομόνοια διαθέτει μία από τις καλύτερες επιθετικές γραμμές του πρωταθλήματος. Τόσο μέσα όσο και έξω από την περιοχή αγωνίζονται ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

Και αν παρακολούθησε κανείς τα τελευταία παιχνίδια των πρασίνων, και όχι μόνο, θα έβλεπε ότι με το… παραμικρό δημιουργεί ευκαιρίες χάρη στους αυτοματισμούς και την ποιότητα των παικτών της.

Ωστόσο, στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, παρότι θα μπορούσε να σκοράρει έστω ένα γκολ, οι ποδοσφαιριστές της δεν είχαν την φρεσκάδα και την ποδοσφαιρική οξυδέρκεια μέσα και έξω από τη μεγάλη περιοχή, όπως συνέβη σε προηγούμενα παιχνίδια.

Σεμέδο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς και ο Μαέ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, δεν έδειξαν να βρίσκονται στη μέρα τους. Ακόμη και τα άκρα της Ομόνοιας ήταν σε πολλές περιπτώσεις μπλοκαρισμένα.

Αυτό ήταν το δεύτερο παιχνίδι που δεν σκοράρει το τριφύλλι σε σύνολο έντεκα αναμετρήσεων. Το πρώτο ήταν στην 6η αγωνιστική απέναντι στον Άρη στο ΓΣΠ.

Α.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέα Σαλαμίνα: «Τα παράπονα και οι ενστάσεις του σωματείου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Αστυνομική Διεύθυνση»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το 500ό ματς του Πέτρου Μάνταλου

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΕΝΥ-Ακρίτας & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Φανούριος: Ο βοηθός διαιτητή, ο Φαμπιάνο και οι φίλοι της Ομόνοιας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοίνωση ΑΕΛ για τη διαιτησία του ντέρμπι: «Δύο κόκκινες σε Μπρόρσον - Πιέρο, κανένα πέναλτι στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

Γιατί σίγησαν τα κανόνια της Ομόνοιας για δεύτερη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν το Κουν(άει) από τα γκολπόστ, αλλά «απειλείται» από τις κίτρινες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με show του εξωγήινου Μέσι η Ίντερ Μαϊάμι έκλεισε θέση στα ημιτελικά του MLS

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει για αρθροσκόπηση ο Πιερό, μετά τα Χριστούγεννα η επάνοδός του

Ελλάδα

|

Category image

Σήμερα η κλήρωση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Από αμυντικός σε... Μέσι στο «Αλφαμέγα!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ/ΑΕΛ: Τι είπε ο Κυπριανίδης για τη φάση που «σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πέναλτι»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

B΄Κατηγορία: Τα γκολ της αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (24/11)

TV

|

Category image

Έκανε «δήλωση» τίτλου η Μίλαν και πήρε το Derby della Mandonnina

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη