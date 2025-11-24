ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν το Κουν(άει) από τα γκολπόστ, αλλά «απειλείται» από τις κίτρινες

Μεγάλη εμφάνιση από τον πορτιέρο του Απόλλωνα.

Ο Φίλιπ Κουν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε ο Σωφρόνης Αυγουστή, προσθέτοντας ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Ο 33χρονος Γερμανός ήταν ο «φύλακας άγγελος» της εστίας των κυανολεύκων στο ντέρμπι με την Ομόνοια αφού με τις εντυπωσιακές αποκρούσεις που πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να σφραγίσει τη νίκη.

Στη δεύτερη σερί συμμετοχή του στην ενδεκάδα κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία, αποδεικνύοντας την πολύτιμη αξία του.

Το αρνητικό για τον γκολκίπερ του Απόλλωνα είναι πως τόσο με τον Εθνικό όσο και με την Ομόνοια δέχθηκε ισάριθμο αριθμό κίτρινων καρτών και έτσι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στα επόμενα παιχνίδια.

