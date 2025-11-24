ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

B΄Κατηγορία: Τα γκολ της αγωνιστικής

Η Νέα Σαλαμίνα νίκησε εκτός έδρας της Ομόνοιας 29Μ με 3-2 και συνεχίζει να οδηγεί αήττητη την κούρσα του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Με την όγδοη φετινή της νίκη έφθασε στους 25 βαθμούς και ακολουθεί η Δόξα Κατωκοπιάς με 19 βαθμούς, που νίκησε με ανατροπή εκτός έδρας τον ΑΣΙΛ Λύσης με 2-1.

Εκτός έδρας νίκη με ανατροπή και για την τρίτη της κατάταξης Αγία Νάπα που έφθασε στους 18 βαθμούς μετά το 2-1 επί του ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος.

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου επικράτησε εκτός έδρας με 3-0 την ΜΕΑΠ και αυτή ήταν η πρώτη του νίκη μετά τις 5 Οκτωβρίου (4η αγωνιστική).

Οι άλλες αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής έληξαν ισόπαλες ως ακολούθως:

Χαλκάνορας - Ηρακλής Γερολάκκου 1-1

ΠΑΕΕΚ - Εθνικός Λατσιών 1-1

ΑΕΖ - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

Σπάρτακος Κιτίου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 2-2

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβαστε ακομη