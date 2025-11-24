Έκανε «δήλωση» τίτλου η Μίλαν και πήρε το Derby della Mandonnina

Η φετινή Μίλαν δεν αστειεύεται. Το «δήλωσε» και στο Derby della Mandonnina απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο και συμπολίτισσα, Ίντερ, επικρατώντας με 1-0 στο προτελευταίο χρονικά ματς της 12ης αγωνιστικής και παραμένοντας γερά στη μάχη του τίτλου!

Το γκολ του Πούλισικ στο 54' έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι, η οποία παρέμεινε στην 2η θέση και στο -2 από την πρωτοπόρο Ρόμα. Οι «τζαλορόσι», που μέχρι πριν τη... σέντρα της αγωνιστικής ισοβαθμούσαν με την Ίντερ (από 24 βαθμούς), από σήμερα απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής της Serie A.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο γκολκίπερ Μενιάν, ο οποίος στο 74' έκανε τεράστια επέμβαση στο πέναλτι του Τσαλχάνογλου, μη επιτρέποντας στους «νερατζούρι» να φτάσουν στην ισοφάριση!