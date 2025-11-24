ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει για αρθροσκόπηση ο Πιερό, μετά τα Χριστούγεννα η επάνοδός του

Πρόβλημα με τον Φραντζί Πιερό στην ΑΕΚ.

Πρόβλημα προκύπτει με τον Φραντζί Πιερό στην ΑΕΚ καθώς θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Άρη.

Την είδηση αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς που ρωτήθηκε για την ενέργεια του Ζίνι να σηκώσει τη φανέλα του Πιερό και τον τραυματισμό του επιθετικού από την Αϊτή και απάντησε: «Ο Πιερό γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο. Έπαιζαν σε έναν τεχνητό χλοοτάπητα. Δεν είναι μεγάλος ο τραυματισμός. Θα γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Θα γίνει καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση. Ο Ζίνι είναι ένα πολύ καλό παιδί». 

Αυτά τα ματς χάνει ο Πιερό 

Όπως διαβάσατε πιο πάνω, το πρόβλημα στο μηνίσκο, θέτει νοκ-άουτ άουτ τον Φραντζι Πιερό, που θα κάνει αρθροσκόπηση και θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 εβδομάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να χάνει τα προσεχή παιχνίδια και θα υπολογίζεται ξανά μετά τα Χριστούγεννα.  

Δείτε τα ματς της ΑΕΚ που χάνει ο Πιερό

27/11 Φιορεντίνα – ΑΕΚ, Conference League

30/11 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Stoiximan Super League

03/12 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Κύπελλο Ελλάδας

07/12 ΑΕΚ – Ατρόμητος, Stoiximan Super League

11/12 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Conference League

14/12 Παναιτωλικός – ΑΕΚ, Stoiximan Super League

18/12 ΑΕΚ – Κραϊόβα, Conference League

21/12 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Stoiximan Super League

 

 

