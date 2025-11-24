ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σήμερα η κλήρωση της Β' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola

Σήμερα η κλήρωση της Β' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola

Εκκρεμούν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

Με ανακοίνωσή της η ΚΟΠ υπενθυμίζει ότι η κλήρωση των αγώνων της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025 – 2026, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ και ώρα 11:00 π.μ.

Για τη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν όλες οι ομάδες σε μία κληρωτίδα και θα γίνει ελεύθερη κλήρωση. Οι αγώνες της Β’ φάσης θα είναι μονοί.

Υπενθυμίζεται ότι για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση εκκρεμούν δύο αγώνες που θα διεξαχθούν στις 3 Δεκεμβρίου ως ακολούθως:

17:00 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Άχνας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος).

Στη Β’ φάση θα λάβουν μέρος και οι ομάδες που εξαιρέθηκαν από την πρώτη φάση, η Πάφος FC, η ΑΕΚ Λάρνακας, η Ομόνοια Λευκωσίας και ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου πέρασε ως τυχερή ομάδα απευθείας στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟ

Διαβαστε ακομη