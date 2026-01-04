Η Τσέλσι «έκλεψε» το βαθμό από τη Σίτι στο θρίλερ του Έτιχαντ

Σε κούρσα... για έναν φαίνεται να εξελίσσεται το εφετινό πρωτάθλημα στην Premier League, με την Άρσεναλ να γίνεται το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Κι αυτό διότι η Τσέλσι δεν επέτρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι να πάρει το «τρίποντο» στο «Ετιχαντ», με το τελικό 1-1 να... γράφεται στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ ισοφάρισης από τον Έντσο Φερνάντες. Μέχρι τότε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κρατούσε τους τρεις βαθμούς από το γκολ του Ρέιντερς στο 42΄, ωστόσο, δεν «καθάρισε» το παιχνίδι στις ευκαιρίες που της δόθηκαν και στο φινάλε οι Λονδρέζοι «έσωσαν την παρτίδα».

Πλέον, μετά τη δεύτερη σερί ισοπαλία της Σίτι (προηγήθηκε το 0-0 με τη Σάντερλαντ) η Άρσεναλ ξέφυγε με +6 βαθμούς από το συγκρότημα του Γκουαρντιόλα, αλλά και από την Αστον Βίλα και κρατά την κατάσταση στα χέρια της. Τίποτα, βέβαια, δεν έχει κριθεί με 18 αγωνιστικές ν' απομένουν...

Η αιφνίδια αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα από τον πάγκο της δεν έδειξε να επηρεάζει ιδιαίτερα την Τσέλσι, η οποία προσπάθησε ν' αντιδράσει μετά το γκολ που δέχτηκε, είχε τις στιγμές της στην επανάληψη και τα κατάφερε στο φινάλε με τον Αργεντινό διεθνή να σκοράρει από κοντά.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0

(29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0

(4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3

(10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(62' Ααρονσον - 65' Κούνια)

Έβερτον-Μπρέντφορντ 2-4

(66' Μπέτο, 90'+4 Μπάρι - 11',51',88' Τιάγκο, 50' Κόλινς)

Φούλαμ-Λίβερπουλ 2-2

(17' Γουίλσον, 90'+7 Ριντ - 57' Βιρτς, 90'+4 Χάκπο)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0

(71' Γκιμαράες, 78' Τιαό)

Τότεναμ-Σάντερλαντ 1-1

(30' Ντέιβις - 80' Μπρομπέι)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Άρσεναλ 48

Άστον Βίλα 42

Μάντσεστερ Σίτι 42

Λίβερπουλ 34

Μάντσεστερ Γ. 31

Τσέλσι 31

Μπρέντφορντ 30

Σάντερλαντ 30

Νιούκαστλ 29

Μπράιτον 28

Φούλαμ 28

Έβερτον 28

Τότεναμ 27

Κρίσταλ Πάλας 27

Μπόρνμουθ 23

Λιντς 22

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 14

Μπέρνλι 12

Γουλβς 6