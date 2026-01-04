ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τσέλσι «έκλεψε» το βαθμό από τη Σίτι στο θρίλερ του Έτιχαντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Τσέλσι «έκλεψε» το βαθμό από τη Σίτι στο θρίλερ του Έτιχαντ

Χαμογέλασε από τον... καναπέ η Άρσεναλ!

Σε κούρσα... για έναν φαίνεται να εξελίσσεται το εφετινό πρωτάθλημα στην Premier League, με την Άρσεναλ να γίνεται το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Κι αυτό διότι η Τσέλσι δεν επέτρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι να πάρει το «τρίποντο» στο «Ετιχαντ», με το τελικό 1-1 να... γράφεται στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ ισοφάρισης από τον Έντσο Φερνάντες. Μέχρι τότε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κρατούσε τους τρεις βαθμούς από το γκολ του Ρέιντερς στο 42΄, ωστόσο, δεν «καθάρισε» το παιχνίδι στις ευκαιρίες που της δόθηκαν και στο φινάλε οι Λονδρέζοι «έσωσαν την παρτίδα».

Πλέον, μετά τη δεύτερη σερί ισοπαλία της Σίτι (προηγήθηκε το 0-0 με τη Σάντερλαντ) η Άρσεναλ ξέφυγε με +6 βαθμούς από το συγκρότημα του Γκουαρντιόλα, αλλά και από την Αστον Βίλα και κρατά την κατάσταση στα χέρια της. Τίποτα, βέβαια, δεν έχει κριθεί με 18 αγωνιστικές ν' απομένουν...

Η αιφνίδια αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα από τον πάγκο της δεν έδειξε να επηρεάζει ιδιαίτερα την Τσέλσι, η οποία προσπάθησε ν' αντιδράσει μετά το γκολ που δέχτηκε, είχε τις στιγμές της στην επανάληψη και τα κατάφερε στο φινάλε με τον Αργεντινό διεθνή να σκοράρει από κοντά.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ   3-1

(45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ

Μπράιτον-Μπέρνλι             2-0

(29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ            3-0

(4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ            2-3

(10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(62' Ααρονσον - 65' Κούνια)

Έβερτον-Μπρέντφορντ          2-4

(66' Μπέτο, 90'+4 Μπάρι - 11',51',88' Τιάγκο, 50' Κόλινς)

Φούλαμ-Λίβερπουλ             2-2

(17' Γουίλσον, 90'+7 Ριντ - 57' Βιρτς, 90'+4 Χάκπο)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας      2-0

(71' Γκιμαράες, 78' Τιαό)

Τότεναμ-Σάντερλαντ           1-1

(30' Ντέιβις - 80' Μπρομπέι)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Άρσεναλ           48

Άστον Βίλα        42

Μάντσεστερ Σίτι   42

Λίβερπουλ         34

Μάντσεστερ Γ.     31

Τσέλσι            31

Μπρέντφορντ       30

Σάντερλαντ        30

Νιούκαστλ         29

Μπράιτον          28

Φούλαμ            28

Έβερτον           28

Τότεναμ           27

Κρίσταλ Πάλας     27

Μπόρνμουθ         23

Λιντς             22

Νότιγχαμ Φόρεστ   18

Γουέστ Χαμ        14

Μπέρνλι           12

Γουλβς             6

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Βίνους Γουίλιαμς επιστρέφει στο Αυστραλιανό Όπεν στα 45 της χρόνια

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτοί είναι οι αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ (04/01)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο θρίαμβος του Απόλλωνα που έφερε ανακατατάξεις και ο ένοικος της κορυφής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πανηγυρική φωτογραφία του Απόλλωνα στα αποδυτήρια

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι συγκινητικές στιγμές στο αντίο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τσέλσι «έκλεψε» το βαθμό από τη Σίτι στο θρίλερ του Έτιχαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Kαρσέδο για την αποχώρηση από την Πάφο FC: «Είναι δύσκολο να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο την απόφασή μου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Oριστική αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο από την Πάφο FC - O απολογισμός 2,5 χρόνων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Απόλλωνας χαστούκισε ξανά την Πάφο, επανήλθε στο… κόλπο και πίκρανε τον Καρσέδο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το Μαρόκο του Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικητή τον Κεραυνό... στο καλάθι

Κύπρος

|

Category image

Φίλαθλος έχασε τη ζωή του στις εξέδρες του «Έλαντ Ρόουντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό του Διγενή Μόρφου επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη