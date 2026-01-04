LIVE: Απόλλων - Πάφος FC 1-1

Με σημαντικό παιχνίδι στο «Aλφαμέγα» ολοκληρώνεται η 16η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με την Πάφο FC να υποδέχεται τον Απόλλωνα.

Η παφιακή ομάδα, θέλει νέο τρίποντο ώστε να ανεβεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας (σ.σ. την ξεπέρασε η Ομόνοια, έχοντας όμως δυο αγώνες περισσότερους), στον ίσως τελευταίο αγώνα στον πάγκο της για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Από την άλλη, οι γαλάζιοι θα κυνηγήσουν το διπλό για να μην ξεκόψουν από τους προπορευομένους στην πρώτη πεντάδα.

To LIVE του αγώνα

Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

38΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: O Koυν αρχικά σταμάτησε εκπληκτικά το σουτ του Κορέια και στην επαναφορά ο Μπούνο, ισοφαρίζει για την ομάδα του Καρσέδο.

35΄ - Σπουδαία επέμβαση σε κόρνερ του Κουν σε πλασέ του Μπρούνο.

26΄ - Ο Μιχαήλ λέει όχι στο Μάρκες σε σουτ εντός περιοχής.

23΄ - Μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μιχαήλ, το βολέ του Μάρκες.

16' - Σουτ από τον Ροντρίγκες, φεύγει έξω

15'- O Koυν μπροστά από τον Άντερσον προλαμβαίνει και διώχνει σε κόρνερ

6' - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Κβίντα πέρασε στον Μαλεκκίδη, ο οποίος πρόλαβε προ της γραμμής κι έκανε τη μπαλιά με τον Μάρκες από κοντά να τη στέλνει στα δίχτυα με κοντινό πλασέ.

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Λαμ (31΄ Βούρος), Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ, Ροντρίγκες, Τόμας. Μάρκες.

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Πέπε, Μπρούνο, Σούνιτς, Κίνα, Όρσιτς, Ντράγκομιρ, Κορέια, Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ: 6' Μάρκες / 38΄ Μπρούνο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25΄ Λαμ / 39΄ Μπρούνο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Σβεν Βόλφενσμπέργκερ

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας