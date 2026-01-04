Η πανηγυρική φωτογραφία του Απόλλωνα στα αποδυτήρια

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Απόλλωνας κερδίζοντας με 2-1 την Πάφο FC.

Είναι η δεύτερη φετινή νίκη της ομάδας της Λεμεσού απέναντι στους πρωταθλητές, τους οποίους είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο, με 1-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η επιτυχία των γαλάζιων πανηγυρίστηκε δεόντως από όλους στο στρατόπεδο των γαλάζιων και... οι πρωταγωνιστές έβγαλαν και την αναμνηστική φωτογραφία στα αποδυτήρια του σταδίου «Αλφαμέγα».