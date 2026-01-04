Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Πάφος FC.

«Είχαμε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα αφού με την πρώτη ευκαιρία σκοράραμε μετά από μία ομαδική ενέργεια. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Όταν ρισκάρεις είναι φυσικό να δεχθείς ευκαιρίες και γκολ.

Στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε ευκαιρίες και προσφέραμε θέαμα ακόμα και για κάποιο ουδέτερο θεατή. Όταν δεν ανοίγεις τη διαφορά στο σκορ αυτό μας έκανε να υποφέρουμε μέχρι το τέλος. Όλοι βοήθησαν για τη νίκη, αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο και ο κόσμος μας».

«Είναι καλό βήμα αυτή η νίκη απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο που παίζει στο Champions League. Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι παρά την καλή αρχή. Θέλουμε βελτίωση, βλέπω πρόοδο και είμαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα».