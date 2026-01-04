Kαρσέδο για την αποχώρηση από την Πάφο FC: «Είναι δύσκολο να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο την απόφασή μου»

Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που τον θέλουν να αποχωρεί από την Πάφο FC ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ευχαριστώντας όλους όσους εργάζονται στην παφιακή ομάδα.

«Ναι είναι αλήθεια, ότι αποφάσισα να αποχωρήσω από την ομάδα. Ευχαριστώ τους πάντες που εργάζονται στην ομάδα, στα επιτελεία, το ιατρικό τιμ και φυσικά στον κόσμο της Πάφου. Μετά από 2,5 χρόνια πήρα την απόφαση και έφτασε η στιγμή να αποχωρήσω. Ευχαριστώ τους πάντες απ’ τα βάθη της καρδιάς μου».

Σε ερώτηση για την απόφαση να πάει σε μια ομάδα που δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη (σ.σ. οι πληροφορίες λένε ότι έκλεισε στη Σπαρτάκ Μόσχας), απάντησε: «Αντιλαμβάνομαι τι λες, είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Είχαμε συζητήσεις και με τη διοίκηση της Πάφου, που δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Είναι δύσκολο να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο την απόφαση μου. Θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένεια μου».