Oριστική αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο από την Πάφο FC - O απολογισμός 2,5 χρόνων

Ήταν 24 Ιουνίου 2023 όταν η Πάφος FC ανακοίνωνε ότι τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας αναλάμβανε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ένας προπονητής που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πετυχημένους στην ιστορία της παφιακής ομάδας αλλά και γενικότερα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο Ισπανός προπονητής κάθισε στον σημερινό αγώνα με τον Απόλλωνα για τελευταία φορά στον πάγκο των πρωταθλητών, αφού συνεχίζει την καριέρα του στη Σπάρτακ Μόσχας.

Ο αγώνας απέναντι στον Απόλλωνα ήταν ο 129ος του Καρσέδο με την Πάφο FC, σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας από τους μακροβιότερους τεχνικούς σε πάγκο κυπριακής ομάδας κατέγραψε 76 νίκες, 21 ισοπαλίες και 32 ήττες. Φεύγει αφήνοντας παρακαταθήκη το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας, το πρώτο κύπελλο και σαφώς τις εκπληκτικές πορείες στην Ευρώπη. Πέρσι, έφθασε μέχρι στους «16» του Conference League, ενώ φέτος αγωνίζεται στη League Phase του Champions League με ανοικτή την υπόθεση πρόκρισης, δυο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Το μοναδικό τρόπαιο που δεν πανηγύρισε σε αυτά τα δυόμιση χρόνια ήταν το Σούπερ Καπ, αν και αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια, έχασε πέρσι από τον ΑΠΟΕΛ και στην τρέχουσα περίοδο από την ΑΕΚ.