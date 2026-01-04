ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο θρίαμβος του Απόλλωνα που έφερε ανακατατάξεις και ο ένοικος της κορυφής

Η ήττα της Πάφος FC από τον Απόλλωνα έφερε νέα δεδομένα στο άνω διάζωμα του βαθμολογικού πίνακα.

Η Ομόνοια, με παιχνίδι περισσότερο προσπέρασε την Πάφο και με 36 βαθμούς οδηγεί την κούρσα. Είναι στο +2 από την Πάφο, την οποία έπιασε η ΑΕΚ, με τις δύο να έχουν από 34 βαθμούς.

Η ΑΕΚ πέτυχε μία σημαντική νίκη, τόσο σε σημασία όσο και σε έκταση και κρατά επαφή με την κορυφή.

Από εκεί και πέρα, χαμένος αναμφίβολα ήταν ο Άρης που για δεύτερο σερί ματς μένει στην ισοπαλία ενώ ο ΑΠΟΕΛ έκανε το αυτονόητο κόντρα στην Ένωση και βρίσκεται κοντά στους προπορευόμενους.

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0

(90+5΄ Ρίτσαρντ)

Εθνικός Άχνας - ΑΕΛ 0-1

(70΄ Σαβό)

ΑΠΟΕΛ - Ένωση 3-0

(8΄ Τομάς, 49΄ Ντράζιτς, 67΄ Κούτσακος)

Ακρίτας Χλ. - Ομόνοια 0-4

(23΄ Παναγιώτου, 64΄, 73΄ Μαέ, 67΄ Εβάντρο)

Ολυμπιακός - Άρης 0-0

ΑΕΚ - Ανόρθωση 4-0

(18΄, 85΄ Μπάγιτς, 80΄ Αμίν)

Απόλλων - Πάφος FC 2-1

(6΄ Μάρκες, 52΄ πέν. Ροντρίγκες / 38΄ Μπρούνο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου

19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου

19:00 Άρης - ΑΕΚ

19:00 ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου

17:00 Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας

19:00 Ένωση - Απόλλων

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός