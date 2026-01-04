ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο θρίαμβος του Απόλλωνα που έφερε ανακατατάξεις και ο ένοικος της κορυφής
Τα δεδομένα στη βαθμολογία μετά το πέρας της 16ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Η ήττα της Πάφος FC από τον Απόλλωνα έφερε νέα δεδομένα στο άνω διάζωμα του βαθμολογικού πίνακα.
Η Ομόνοια, με παιχνίδι περισσότερο προσπέρασε την Πάφο και με 36 βαθμούς οδηγεί την κούρσα. Είναι στο +2 από την Πάφο, την οποία έπιασε η ΑΕΚ, με τις δύο να έχουν από 34 βαθμούς.
Η ΑΕΚ πέτυχε μία σημαντική νίκη, τόσο σε σημασία όσο και σε έκταση και κρατά επαφή με την κορυφή.
Από εκεί και πέρα, χαμένος αναμφίβολα ήταν ο Άρης που για δεύτερο σερί ματς μένει στην ισοπαλία ενώ ο ΑΠΟΕΛ έκανε το αυτονόητο κόντρα στην Ένωση και βρίσκεται κοντά στους προπορευόμενους.
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0
(90+5΄ Ρίτσαρντ)
Εθνικός Άχνας - ΑΕΛ 0-1
(70΄ Σαβό)
ΑΠΟΕΛ - Ένωση 3-0
(8΄ Τομάς, 49΄ Ντράζιτς, 67΄ Κούτσακος)
Ακρίτας Χλ. - Ομόνοια 0-4
(23΄ Παναγιώτου, 64΄, 73΄ Μαέ, 67΄ Εβάντρο)
Ολυμπιακός - Άρης 0-0
ΑΕΚ - Ανόρθωση 4-0
(18΄, 85΄ Μπάγιτς, 80΄ Αμίν)
Απόλλων - Πάφος FC 2-1
(6΄ Μάρκες, 52΄ πέν. Ροντρίγκες / 38΄ Μπρούνο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου
19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου
19:00 Άρης - ΑΕΚ
19:00 ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου
17:00 Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας
19:00 Ένωση - Απόλλων
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου
19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αρ.
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός