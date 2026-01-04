ΦΩΤΟ: Oι συγκινητικές στιγμές στο αντίο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο
Οι φωτογραφικές στιγμές από τον αποχαιρετισμό του Ισπανού επιθετικού από την Πάφο FC
Συγκινητικές ήταν οι στιγμές, μετά τον αγώνα με τον Απόλλωνα, για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο που αποχωρεί από την Πάφο FC έπειτα από δυόμιση χρόνια.
Ο Ισπανός τεχνικός αγκαλιάστηκε με όλους τους ποδοσφαιριστές και μέλη της ομάδας, αποχαιρέτησε τον κόσμο και εμφανίστηκε συγκινημένος, σε κάποιες στιγμές και με δάκρυα στα μάτια.
Δείτε χαρακτηριστικές φωτογραφίες: