Η μεγάλη πρόκληση στην Πάφο FC για τον διάδοχο

Η μεγάλη πρόκληση στην Πάφο FC για τον διάδοχο

Τα σενάρια διαδοχής του Χουάν Κάρλος Καρσέδο που έβαλε ψηλά τον πήχη

Το ξεκαθάρισμα με την αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, έβαλε σε τροχιά το θέμα αντικατάστασης του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο, με τους ιθύνοντες την Πάφο FC να έχουν την πρόκληση να κάνουν την καλύτερη επιλογή 2,5 χρόνια μετά την τελευταία τους επιλογή.

Ομολογουμένως η θητεία του Καρσέδο ανέβασε τον πήχη για τον διάδοχό του, αφού είχαν σημειωθεί απίστευτα πράγματα για την ιστορία της παφιακής ομάδας που πλέον έχει ανεβεί ξεκάθαρα επίπεδο.

Από όσα κυκλοφορούν, στους πρωταθλητές είναι κοντά στο να κλείσουν το συντομότερο το θέμα με τον νέο τεχνικό και ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα ονόματα.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε παίξει έντονα το όνομα του Αντρέα Πίρλο, ενώ πλέον ψηλά στη λίστα φαίνεται να βρίσκεται o Bίτορ Μπρούνο. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται σε ρεπορτάζ της πορτογαλικής «O Jogo» που σημειώνει ότι ο 43χρονος είναι σε προχωρημένες επαφές με την Πάφο FC.

Ο Βίτορ Μπρούνο ψάχνει την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του, μετά τη θητεία για λίγους μήνες, από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 ως πρώτος προπονητής της Πόρτο. Προηγουμένως, υπήρξε βοηθός του Σέρτζιο Κονσεϊσάο σε έξι ομάδες (Ολανένσε, Κόιμπρα, Μπράγκα, Γκιμαράες, Ναντ, Πόρτο).

