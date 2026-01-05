ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η θέση της αστυνομίας για τα επεισόδια στην κερκίδα της Ανόρθωσης

Γιατί παρενέβησαν τα μέλη της αστυνομίας και ο έλεγχος των κλειστών κυκλωμάτων

Επεισόδιο σημειώθηκε κατά την διάρκεια του ημιχρόνου στο στάδιο ΑΕΚ Arena στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα ΑΕΚ-Ανόρθωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο ημίχρονο οπαδοί της Ανόρθωσης διαπληκτίστηκαν με επιτηρητή του σταδίου. Παρενέβησαν μέλη της αστυνομίας για να αποκαταστήσουν την τάξη, τα οποία έκαναν χρήση ατομικών σπρέι πιπεριού.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί ελαφρά στα χέρια.

Δεν έγιναν συλλήψεις όμως θα γίνει έλεγχος των κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης του σταδίου σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο.

Διαβαστε ακομη