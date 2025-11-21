Καρσέδο: «Μπορούσαμε και για περισσότερα γκολ»

Ευχαριστημένος τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την απόδοση της ομάδας του, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, δήλωσε τα ακόλουθα μετά το τέλος του αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης», όπου βρήκε την Πάφο νικήτρια απέναντι στον Άρη (2-1):

«Είμαστε ευχαριστημένοι για τη νίκη και την εμφάνιση. Ήμασταν πολύ καλοί στο παιχνίδι. Μείναμε πίσω στο σκορ, ισοφαρίσαμε νωρίς, ελέγξαμε το παιχνίδι, μπορούσαμε και για περισσότερα γκολ αλλά πήραμε τη νίκη που είναι πολύ σημαντική».