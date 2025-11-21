Νίκη για την Ένωση επί του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

Με νίκη για την Ένωση μέσα στο Λευκόθεο, με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, ολοκληρώθηκε η δεύτερη χρονικά αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της 1ης φάσης στο Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

H νικήτρια ήταν καλύτερη σε γενικές γραμμές μετά την 1η περίοδο και αφού προηγήθηκε στο ημίχρονο με 50-39, στην επανάληψη κατάφερε να συντηρήσει μιαν σταθερή διαφορά, για να φθάσει στο τέλος στην 4η φετινή επιτυχία της, με τελικό αποτέλεσμα, 88-68.

Κορυφαίος για την Ένωση ήταν ο Williams (24 πόντοι – 27 βαθμοί).

Σε γρήγορο ρυθμό και με εναλλαγές στο προβάδισμα ξεκίνησε η αποψινή αναμέτρηση, τη στιγμή που και οι δυο ομάδες ήταν γενικά εύστοχες κατά το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης.

Με αυτά τα δεδομένα, η αναμέτρηση απέκτησε από νωρίς ενδιαφέρον και ενώ στο 5` το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 16-15 για τον ΑΠΟΕΛ.

Ενώ και στη συνέχεια και οι δυο ομάδες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν κάποια σχετική διαφορά, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, ήταν ισόπαλες καθώς σημείωσαν από 26 πόντους.

Η Ένωση ξεκίνησε καλύτερα στη 2η περίοδο, καθώς οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν αρκετά να βρουν λύσεις στην επίθεση, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Η Ένωση παρουσιάζοντας αυτοσυγκέντρωση στον τρόπο που αγωνιζόταν, με την πάροδο του χρόνου, αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη διαφορά, για να προηγηθεί στο 17` με +12, όταν το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 46-34.

Rawlls, Williams, έδιναν τις περισσότερες λύσεις για την ομάδα του Παραλιμνίου, η οποία με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, προηγήθηκε με 50-39.

Το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, παρέμεινε αμετάβλητο μετά τα τρία περίπου πρώτα λεπτά της 3ης περιόδου.

Στη συνέχεια και ενώ ο ΑΠΟΕΛ έριξε τη διαφορά στο -7 (50-43), πάλι ήταν η Ένωση που εύρισκε περισσότερες λύσεις και έτσι στο 25`, άνοιξε τη διαφορά στο +16, όταν προηγήθηκε με 63-47.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στη συνέχεια και με 8-0 σερί, μείωσαν σε 63-55, λίγο πριν το 29` και έτσι το ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε.

Ωστόσο στο τέλος της 3ης περιόδου η Ένωση προηγήθηκε με 70-57.

Στις αρχές της 4ης περιόδου οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τη διαφορά στο +18 (75-57) και παρότι απέμενε αρκετός χρόνος, δύσκολα θα μπορούσε να απειλούσε με ανατροπή ο ΑΠΟΕΛ…

Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, η διαφορά παρέμενε σταθερά πάνω από το +15, πάντα για την Ένωση, η οποία στο λίγο πριν το 37` ήταν μπροστά με 80-64 και λίγο μετά, η τιμή της διαφοράς ανέβηκε στο +20, πάντα για την Ένωση που τελικά έφθασε στη νίκη με 88-68.

Δεκάλεπτα: 26-26, 39-50, 57-70, 68-88.

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Honor 8 (1), Whyte 18 (2), Παπαμιχαήλ 12 (2), Henry 17, Funderburg 13, Σοφοκλέους, Μύθιλλος, Χ`Κώστας, Κοιλαράς, Μαννάρης, Λουκά.

Fabricca E.N. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Rawlls 21 (5), Williams 24, Σολωμού, Donzo 4, Asberry 13, Γιανναράς 7 (1), Χαραλάμπους, Κουζαπάς, Γεωργίου 12 (3), Σάββα 7.