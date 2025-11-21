Μανέ: «Η Λίβερπουλ τη σεζόν 19/20 είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

Ο Σαντιό Μανέ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα των συνεχόμενων επιτυχιών της Λίβερπουλ υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ, όντας βασικός στέλεχος των reds στην επιθετική τριάδα μαζί με τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Ο Σενεγαλέζος, πλέον, παίκτης της Αλ Νασρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε, εξέφρασε την άποψή του ότι η ομάδα που κατέκτησε την Premier League την αγωνιστική περίοδο 2019/20 είναι η καλύτερη που είδε ποτέ το αγγλικό πρωτάθλημα!

«Η Λίβερπουλ της σεζόν 2019/20 ήταν η καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ το αγγλικό πρωτάθλημα. Καλύτερη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ. Το πιστεύω ακράδαντα. Είχαμε τα πάντα εκείνη τη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανέ.