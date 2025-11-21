ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μανέ: «Η Λίβερπουλ τη σεζόν 19/20 είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μανέ: «Η Λίβερπουλ τη σεζόν 19/20 είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

Ο Σαντιό Μανέ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα των συνεχόμενων επιτυχιών της Λίβερπουλ υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ, όντας βασικός στέλεχος των reds στην επιθετική τριάδα μαζί με τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Ο Σενεγαλέζος, πλέον, παίκτης της Αλ Νασρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε, εξέφρασε την άποψή του ότι η ομάδα που κατέκτησε την Premier League την αγωνιστική περίοδο 2019/20 είναι η καλύτερη που είδε ποτέ το αγγλικό πρωτάθλημα!

«Η Λίβερπουλ της σεζόν 2019/20 ήταν η καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ το αγγλικό πρωτάθλημα. Καλύτερη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ. Το πιστεύω ακράδαντα. Είχαμε τα πάντα εκείνη τη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανέ.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκησε την Παρί, «κέρδισε» τον Φουρνιέ και συνεχίζει δυναμικά ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Τάραξε» τα δίχτυα στο οικογενειακό διπλό ο Ίσακ και ετοιμάζεται για βασικός!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποτελέσματα πετόσφαιρας

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μάικ Τζέιμς - Τα ματς της Μονακό που θα χάσει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μανέ: «Η Λίβερπουλ τη σεζόν 19/20 είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε από τη Λεμεσό με νίκη η Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο βασικός αντίπαλος της Πάφου δεν είναι κανείς από τους παραδοσιακά μεγάλους, τον... αποκάλυψε ο Λομάκιν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νίκη για την Ένωση επί του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H αναρρίχηση της Πάφου στην κορυφή και τα καυτά ντέρμπι που έρχονται

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Μπορούσαμε και για περισσότερα γκολ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ράτζκοφ: «Είναι ένα μάθημα για εμάς»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφερε τούμπα το ντέρμπι η Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σόου Κορέια και κορυφή για την Πάφο που έφερε τα κάτω – πάνω απέναντι στον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βρούτσης απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

«Καρφιά» Λεβέντη για το VAR που «απόψε εργάζεται κανονικά στο Παφιακό»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη