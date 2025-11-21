Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

Η πρωτοπόρος ΑΕΠ Πολεμιδιών θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ομόνοια Ψευδά, εκτός έδρας αποστολή και για την Αναγέννηση Δερύνειας.

Η ΑΕΠ οδηγεί την κούρσα με 18 βαθμούς, ακολουθεί η Αναγέννηση Δερύνειας με 17 βαθμούς και την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν Ερμής Αραδίππου 16, ΑΕΝ 14, Κέδρος 14, Εθνικός Άσσιας 14 βαθμούς.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής (14:30) με τις αναμετρήσεις του Σαββάτου:

FC Λειβάδια - Κέδρος

ΑΠΟΝΑ - Άτλας Αγλαντζιάς

Κούρης Ερήμης - Αναγέννηση Δερύνειας

Ομόνοια Ψευδά - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Οθέλλος Αθαηαίνου - ΘΟΪ Λακατάμιας

Ασπίς Πύλας - ΑΕΝ (Στάδιο Εθνικού Άχνας)

Εθνικός Άσσιας - ΠΟ Ορμήδειας (Στάδιο Δημήτρη Χάματσου, ώρα έναρξης 19:00)

Ο αγώνας Ερμής Αραδίππου - Ανόρθωση Μουτταγιάκας θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Στάδιο Ολυμπιάδα Λυμπιών.