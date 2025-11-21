Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τις αναμετρήσεις της ένατης αγωνιστικής συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 22 - 23 Νοεμβρίου το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.
Η πρωτοπόρος ΑΕΠ Πολεμιδιών θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ομόνοια Ψευδά, εκτός έδρας αποστολή και για την Αναγέννηση Δερύνειας.
Η ΑΕΠ οδηγεί την κούρσα με 18 βαθμούς, ακολουθεί η Αναγέννηση Δερύνειας με 17 βαθμούς και την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν Ερμής Αραδίππου 16, ΑΕΝ 14, Κέδρος 14, Εθνικός Άσσιας 14 βαθμούς.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής (14:30) με τις αναμετρήσεις του Σαββάτου:
FC Λειβάδια - Κέδρος
ΑΠΟΝΑ - Άτλας Αγλαντζιάς
Κούρης Ερήμης - Αναγέννηση Δερύνειας
Ομόνοια Ψευδά - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Οθέλλος Αθαηαίνου - ΘΟΪ Λακατάμιας
Ασπίς Πύλας - ΑΕΝ (Στάδιο Εθνικού Άχνας)
Εθνικός Άσσιας - ΠΟ Ορμήδειας (Στάδιο Δημήτρη Χάματσου, ώρα έναρξης 19:00)
Ο αγώνας Ερμής Αραδίππου - Ανόρθωση Μουτταγιάκας θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Στάδιο Ολυμπιάδα Λυμπιών.