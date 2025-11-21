B΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μετά τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων, επιστροφή σε ρυθμούς Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας με τις αναμετρήσεις της ένατης αγωνιστικής.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί το γειτονικό ντέρμπι ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Αγία Νάπα.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου και θα αρχίσει στις 14:30.
Στη βαθμολογία προηγείται η Νέα Σαλαμίνα με 22 βαθμούς και ακολουθεί η Δόξα Κατωκοπιάς με 16 βαθμούς.
Στις αμέσως πιο κάτω θέσεις, βρίσκονται τρεις ομάδες με 15 βαθμούς. Η Ομόνοια 29Μ, η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και η Αγία Νάπα.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (όλοι οι αγώνες το Σάββατο):
14:30 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Αγία Νάπα
14:30 ΜΕΑΠ – Διγενής Ακρίτας Μόρφου
14:30 Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερολάκκου
14:30 ΑΣΙΛ – Δόξα Κατωκοπιάς
14:30 ΑΕΖ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
14:30 Σπάρτακος Κιτίου – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
17:00 Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα
18:00 ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Λατσιών