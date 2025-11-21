B΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί το γειτονικό ντέρμπι ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Αγία Νάπα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου και θα αρχίσει στις 14:30.

Στη βαθμολογία προηγείται η Νέα Σαλαμίνα με 22 βαθμούς και ακολουθεί η Δόξα Κατωκοπιάς με 16 βαθμούς.

Στις αμέσως πιο κάτω θέσεις, βρίσκονται τρεις ομάδες με 15 βαθμούς. Η Ομόνοια 29Μ, η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και η Αγία Νάπα.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (όλοι οι αγώνες το Σάββατο):

14:30 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Αγία Νάπα

14:30 ΜΕΑΠ – Διγενής Ακρίτας Μόρφου

14:30 Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερολάκκου

14:30 ΑΣΙΛ – Δόξα Κατωκοπιάς

14:30 ΑΕΖ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

14:30 Σπάρτακος Κιτίου – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

17:00 Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα

18:00 ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Λατσιών