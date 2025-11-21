ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H αναρρίχηση της Πάφου στην κορυφή και τα καυτά ντέρμπι που έρχονται
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Mε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τη συνέχεια.
Αν το... ορεκτικό της 11ης αγωνιστικής είναι δείγμα για το τι θα επακολουθήσει, σίγουρα έχουμε... αρκετά να δούμε! Στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, η Πάφος FC πήρε τεράστια νίκη με ανατροπή επί του Άρη με 2-1 στο «Στέλιος Κυριακίδης» και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι Απόλλων - Ομόνοια για να δει σε ποια θέση θα κλείσει την αγωνιστική.
Αύριο ακολουθούν δύο παιχνίδια (Ομόνοια Αραδίππου - Εθνικός Άχνας και Ολυμπιακός - ΑΕΚ), ενώ την Κυριακή στο μενού υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις, με τις δύο να στρέφουν τα φώτα πάνω τους αφού στο πρόγραμμα είναι τα ντέρμπι Απόλλων - Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ.
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου
Πάφος FC - Άρης Λεμεσού 2-1
22', 66' Κορέια/20' Γκόλντσον
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αρ. - Εθνικός Άχνας
19:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου
17:00 Ένωση - Ανόρθωση
19:00 Απόλλων - Ομόνοια
19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ακρίτας Χλώρακας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου
17:00 Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός
19:00 Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ
19:00 Άρης - Ένωση
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου
17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Πάφος FC
19:00 ΑΕΛ - Απόλλων
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου
19:00 Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ακρίτας - ΑΕΚ