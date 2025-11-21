Ο βασικός αντίπαλος της Πάφου δεν είναι κανείς από τους παραδοσιακά μεγάλους, τον... αποκάλυψε ο Λομάκιν

Όπως ήταν φυσικό ο Σεργκέι Λομάκιν ήταν πολύ χαρούμενος μετά τη νίκη της Πάφου επί του Άρη (2-1) στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα: «O Άρης είναι ο βασικός μας αντίπαλος και θέλουμε να τον κερδίζουμε πάντα».

Για την πορεία των κυανολέυκων στο Τσάμπιονς Λιγκ, είπε: «Δείτε τη βαθμολογία. Είμαι αισιόδοξος και για την Ευρώπη, πήραμε στο μισό τουρνουά πέντε βαθμούς και θα πάρουμε ακόμα πέντε».