Ράτζκοφ: «Είναι ένα μάθημα για εμάς»

Απογοητευμένος από την ήττα που δέχτηκε ο Άρης από την Πάφο, ο προπονητής της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» Αρτσιόμ Ράτζκοφ, δήλωσε μετά τον αγώνα:

«Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για τον κόσμο. Παιχνίδι με ένταση, με δυνατά μαρκαρίσματα, δύσκολες στιγμές και μονομαχίες στο 50-50. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Αξίζαμε κάτι καλύτερο από την ήττα. Σε κάποιες λεπτομέρειες ίσως ο αντίπαλος ήταν καλύτερος και συγχαίρουμε την Πάφος FC για τη νίκη. Είναι ένα μάθημα για εμάς»