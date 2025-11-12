Η Δόξα επικράτησε 2-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου και σκαρφάλωσε 2η!

Η αναμέτρηση, που δεν είχε διεξαχθεί στην αρχική της ημερομηνία (25 Οκτωβρίου) λόγω μη έγκαιρης άφιξης του γιατρού, πραγματοποιήθηκε τελικά την Τετάρτη (12/11) και βρήκε τη Δόξα να επιστρέφει στις νίκες.

Τα γκολ για την προσφυγική ομάδα πέτυχαν οι Ρόμπιναντ και Θεοδοσίου, χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο που δίνει ψυχολογία και βαθμολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Με αυτή τη νίκη, η προσφυγική ομάδα σκαρφάλωσε στη 2η θέση και στο -6 από την πρωτοπόρο Νέα Σαλαμίνα. Αντίθετα για την ομάδα του Αχυρώνα/Ονήσιλου, ήταν η 7η ήττα σε οκτώ ματς, μετρώντας μονάχα έναν βαθμό.