Aπειλούν την ΚΟΠ με αφορμή το Δόξα-Αχυρώνας/Ονήσιλος

Το παιχνίδι θα παιχτεί τελικά στο γήπεδο, με την απόφαση να ανοίγει... αντιπαράθεση - Τι λένε από την Ομοσπονδία

Μπόλικη σκόνη ξεσήκωσε η απόφαση της ΚΟΠ να διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία, και συγκεκριμένα σήμερα το μεσημέρι (12/11, 14:30) ο αγώνας Δόξα-Αχυρώνας/Ονήσιλος που δεν πραγματοποιήθηκε στην προκαθορισμένη ημερομηνία λόγω απουσίας γιατρού.

Όπως επιβεβαιώνεται και από την ΚΟΠ, έξι σωματεία έστειλαν επιστολή προς την Ομοσπονδία που διαμαρτύρονται για την απόφαση να μην παραπεμφθεί η  αναμέτρηση στη Δικαστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ΑΕΖ, ΑΣΙΛ, Διγενής Ακρίτας, Καρμιώτισσα, ΠΑΕΕΚ και ΜΕΑΠ αναφέρουν ότι ενδεχομένως να προχωρήσουν και σε λήψη δικαστικών μέτρων.

Από την Ομοσπονδία σημειώνεται ότι η Επιστολή θα εξεταστεί από τους νομικούς, ενώ σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM o εκπρόσωπος Τύπου, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής τόνισε ότι η κάθε περίπτωση εξετάζεται ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν.

 «Ασχολούμαστε με την Εθνική αυτή την περίοδο, όμως θα πούμε και για αυτό το θέμα. Λάβαμε επιστολή από έξι ομάδες της β’ κατηγορίας με τις ανησυχίες τους για αυτή την απόφαση. Το σκεπτικό έχει δημοσιοποιηθεί, έχει λάβει υπόψιν του κάποια δεδομένα και ο αγώνας θα γίνει κανονικά σήμερα. Δεν είναι η ίδια περίπτωση όπως στο παρελθόν, δεν συμφώνησαν όλοι, αλλά με πλειοψηφία αποφασίστηκε από το ανώτατο όργανο να γίνει κανονικά ο αγώνας. Κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά, δεν δημιουργείται προηγούμενο. Έχει παίξει ρόλο και η επιστολή του Αχυρώνα/Ονήσιλου. Αν στο μέλλον έχουμε παρόμοιο περιστατικό κι αυτό θα κριθεί με τα ανάλογα δεδομένα».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

