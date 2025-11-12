Τα ηνία στον Χριστοδούλου, σε αντικατάσταση του Τούτιτς

Επιστρέφει και επίσημα στους πάγκους ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες του Διγενή Ακρίτα Μόρφου, μετά το διαζύγιο της προσφυγικής ομάδας με τον Νεντίμ Τούτις.

Η ανακοίνωση:

Καλωσόρισμα στον νέο μας προπονητή!

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον νέο μας προπονητή, Χριστόδουλο Χριστοδούλου! Η εμπειρία, η φιλοσοφία και το πάθος του για το ποδόσφαιρο μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον.

Ξεκινάμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο, με στόχο τη σκληρή δουλειά, την πρόοδο και πάνω απ’ όλα το ομαδικό πνεύμα.

Καλή αρχή coach!