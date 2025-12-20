Τριάρα... οκτάδας του Διγενή επί της Ομόνοιας 29Μ!

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου με 3-0 πήρε ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας!

Χάρη σε γκολ του Αντωνίου στο 58ο λεπτό, του Νεοφύτου στο 85' και του Γκουέδες στο 90+5΄, η προσφυγική ομάδα πέρασε «αέρας» από την Περιστερώνα, προσπέρασε τόσο τη ΜΕΑΠ όσο και τον ΑΣΙΛ που νωρίτερα εξήλθαν ισόπαλοι στο μεταξύ τους ματς και εισήλθε στην πρώτη οκτάδα, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της πρώτης φάσης, πιάνοντας μάλιστα στην έκτη θέση τη σημερινή της αντίπαλο.

Η Ομόνοια 29Μ, που αγωνιζόταν από το 50ό λεπτό με δέκα ποδοσφαιριστές ένεκα αποβολής του Αβραάμ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, είχε τρίτη διαδοχική απώλεια βαθμών και πλέον βλέπει τη θέση της στην πρώτη οκτάδα να κινδυνεύει.

Η 13η αγωνιστική:

Παρασκευή 19/12

Εθνικός Λατσιών - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Σάββατο 20/12

Χαλκάνορας - Αγία Νάπα 1-2

Καρμιώτισσα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-2

Σπάρτακος - Δόξα 0-4

ΠΑΕΕΚ - Ηρακλής Γερολάκκου 3-0

ΑΣΙΛ - ΜΕΑΠ 0-0

ΑΕΖ - Αχυρώνας Ονήσιλος 0-2

Ομόνοια 29Μ - Διγενής Μόρφου 0-3

H βαθμολογία:

1. Νέα Σαλαμίνα 35

2. Αγία Νάπα 25

3. Δόξα 24

4. ΠΑΕΕΚ 23

5. Καρμιώτισσα 21

6. Ομόνοια 29Μ 20

7. Διγενής Μόρφου 20

8. ΑΣΙΛ 19

--------------------------------------------------

9. ΜΕΑΠ 18

10. Χαλκάνορας 16

11. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 15

12. Εθνικός Λατσιών 12

13. Σπάρτακος 12

14. Ηρακλής Γερολάκκου 12

15. ΑΕΖ 9

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 4