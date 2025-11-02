Πήρε την ματσάρα η Ομόνοια 29ης Μαΐου και φιγουράρει 2η! - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μεγάλο παιχνίδι έγινε στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και Καρμιώτισσα, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.

Οι πράσινοι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ (6΄ Σούτο), το ανέτρεψαν πριν το ημίχρονο (9΄ Ζευκή, 31΄ Θεμιστοκλέους) ενώ αφού ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι (59΄ Κύπρου), βρήκαν το γκολ της νίκης στο 70ο λεπτό με τον Παττίχη.

Με αυτή τη νίκη φιγουράρουν πλέον στην 2η θέση (14 βαθμούς) και στο -5 από τη Νέα Σαλαμίνα, κάνοντας ωστόσο σημαντικό βαθμολογικό άλμα. Για την ομάδα των Πολεμιδιών ήταν η δεύτερη σερί ήττα που τους κρατά στην 4η θέση με δώδεκα βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Διγενής Μόρφου - Αγία Νάπα 1-2

Αχυρώνας/Ονήσιλος - Ηρακλής 1-2

ΜΕΑΠ - Δόξα 3-2

Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0

ΑΣΙΛ - Νέα Σαλαμίνα 0-1

ΑΕΖ - Εθνικός Λατσιών 2-0

ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος 0-0

Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 3-2

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ