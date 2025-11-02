Πήρε την ματσάρα η Ομόνοια 29ης Μαΐου και φιγουράρει 2η! - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.
Μεγάλο παιχνίδι έγινε στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και Καρμιώτισσα, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.
Οι πράσινοι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ (6΄ Σούτο), το ανέτρεψαν πριν το ημίχρονο (9΄ Ζευκή, 31΄ Θεμιστοκλέους) ενώ αφού ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι (59΄ Κύπρου), βρήκαν το γκολ της νίκης στο 70ο λεπτό με τον Παττίχη.
Με αυτή τη νίκη φιγουράρουν πλέον στην 2η θέση (14 βαθμούς) και στο -5 από τη Νέα Σαλαμίνα, κάνοντας ωστόσο σημαντικό βαθμολογικό άλμα. Για την ομάδα των Πολεμιδιών ήταν η δεύτερη σερί ήττα που τους κρατά στην 4η θέση με δώδεκα βαθμούς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Διγενής Μόρφου - Αγία Νάπα 1-2
Αχυρώνας/Ονήσιλος - Ηρακλής 1-2
ΜΕΑΠ - Δόξα 3-2
Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0
ΑΣΙΛ - Νέα Σαλαμίνα 0-1
ΑΕΖ - Εθνικός Λατσιών 2-0
ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος 0-0
Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 3-2
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ