Η νέα κυπριακή «στέγη» του Αντερέγκεν

Πολλοί τον… λιγουρεύονται, μια ομάδα όμως τον αποκτάει! Ο λόγος για τον Νικόλας Αντερέγκεν, ο οποίος, αναμφισβήτητα, είναι από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στο κυπριακό πρωτάθλημα κατά την τρέχουσα περίοδο..

O 26χρονος Αργεντίνος επιθετικός, ο οποίος διαπρέπει με τη φανέλα του Εθνικού Άχνας, σκοράροντας 12 γκολ (έντεκα για το πρωτάθλημα και ένα για το κύπελλο) και δίνοντας δύο ασίστ, έχει συμφωνήσει, όπως όλα δείχνουν, με την ΑΕΚ, και από του χρόνου θα φοράει την κιτρινοπράσινη φανέλα.

Το συμβόλαιο του με την ομάδα της Άχνας ολοκληρώνεται τον προσεχή Μάιο, συνεππώς δεν θα χρειαστεί η ΑΕΚ να δώσει κάποιο ποσό ως αποζημίωση.