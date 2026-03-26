L’ Equipe: «Το ιατρικό τιμ της Ρεάλ είχε εξετάσει λάθος πόδι και στον Καμαβινγκά»

L’ Equipe: «Το ιατρικό τιμ της Ρεάλ είχε εξετάσει λάθος πόδι και στον Καμαβινγκά»

Σύμφωνα με την Equipe, πέρα από τον Εμπαπέ το ιατρικό τιμ της Ρεάλ έκανε μεγάλη γκάφα και με τον Καμαβινγκά.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται για ιατρικά λάθη στη Ρεάλ. Μετά το RMC που ανέφερε πως το ιατρικό τιμ της «βασίλισσας» έβγαλε υγιή τον Κιλιάν Εμπαπέ αφού εξέτασε το δεξί και όχι το τραυματισμένο αριστερό του γόνατο (αν και ο Γάλλος φορ χθες βράδυ προχώρησε σε διάψευση), ήταν η σειρά της Equipe να κάνει λόγο για ακόμη μια μεγάλη γκάφα των γιατρών των Μαδριλένων.

Όπως αναφέρει το έγκυρο γαλλικό Μέσο, η Ρεάλ έβγαλε μαγνητική τομογραφία στο λάθος πόδι και του Εντουάρντο Καμαβινγκά. Ο Γάλλος μέσος είχε τραυματιστεί στον αριστερό αστράγαλο στις 3 Δεκεμβρίου και την αναμέτρηση με την Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές», όπου μάλιστα είχε σκοράρει. Ο Καμαβινγκά έπαιξε 69 λεπτά στον αγώνα αυτόν και τέσσερις ημέρες αργότερα παρέμεινε στον πάγκο για τον αγώνα εναντίον της Θέλτα, ενώ ακολούθως έλειψε για δύο εβδομάδες χάνοντας τα ματς με Μάντσεστερ Σίτι (10 Δεκεμβρίου), Αλαβές (14 Δεκεμβρίου) και Ταλαβέρα (17 Δεκεμβρίου), προτού επιστρέψει ως αλλαγή στον αγώνα εναντίον της Σεβίλλης, παίζοντας μόλις 18 λεπτά.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

