L’ Equipe: «Το ιατρικό τιμ της Ρεάλ είχε εξετάσει λάθος πόδι και στον Καμαβινγκά»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται για ιατρικά λάθη στη Ρεάλ. Μετά το RMC που ανέφερε πως το ιατρικό τιμ της «βασίλισσας» έβγαλε υγιή τον Κιλιάν Εμπαπέ αφού εξέτασε το δεξί και όχι το τραυματισμένο αριστερό του γόνατο (αν και ο Γάλλος φορ χθες βράδυ προχώρησε σε διάψευση), ήταν η σειρά της Equipe να κάνει λόγο για ακόμη μια μεγάλη γκάφα των γιατρών των Μαδριλένων.

Όπως αναφέρει το έγκυρο γαλλικό Μέσο, η Ρεάλ έβγαλε μαγνητική τομογραφία στο λάθος πόδι και του Εντουάρντο Καμαβινγκά. Ο Γάλλος μέσος είχε τραυματιστεί στον αριστερό αστράγαλο στις 3 Δεκεμβρίου και την αναμέτρηση με την Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές», όπου μάλιστα είχε σκοράρει. Ο Καμαβινγκά έπαιξε 69 λεπτά στον αγώνα αυτόν και τέσσερις ημέρες αργότερα παρέμεινε στον πάγκο για τον αγώνα εναντίον της Θέλτα, ενώ ακολούθως έλειψε για δύο εβδομάδες χάνοντας τα ματς με Μάντσεστερ Σίτι (10 Δεκεμβρίου), Αλαβές (14 Δεκεμβρίου) και Ταλαβέρα (17 Δεκεμβρίου), προτού επιστρέψει ως αλλαγή στον αγώνα εναντίον της Σεβίλλης, παίζοντας μόλις 18 λεπτά.

