Άλλα δύο εισιτήρια για το Μουντιάλ στα διηπειρωτικά playoffs

Έξι ομάδες έχουν μία τελευταία ευκαιρία για μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω των διηπειρωτικών playoffs.

Βολιβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζαμάικα, Ιράκ, Νέα Καληδονία και Σουρινάμ θα διεκδικήσουν δύο θέσεις για την τελική φάση ξεκινώντας με τους ημιτελικούς στις 27 Μαρτίου και τους τελικούς στις 1 Απριλίου.

Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν σε δύο γήπεδα του Μεξικού, που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026, το στάδιο της Γκουανταλαχάρα και το στάδιο του Μοντερέι.

Η Νέα Καληδονία και το Σουρινάμ στοχεύουν σε ένα πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων στο δρόμο για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο:

Guadalajara Stadium

27/3

Νέα Καληδονία-Τζαμάικα 05:00

1/4

ΛΔ Κονγκό- Νέα Καληδονία/Τζαμάικα 00.00

Η ομάδα που θα επικρατήσει στον τελικό θα συμμετάσχει στον 11ο όμιλο, μαζί με Κολομβία, Πορτογαλία και Ουζμπεκιστάν

Monterrey Stadium

27/3

Βολιβία-Σουρινάμ 00.00

1/4

Ιράκ- Βολιβία/Σουρινάμ 06.00

Η ομάδα που θα επικρατήσει στον τελικό θα συμμετάσχει στον 9ο όμιλο, μαζί με Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη

Πηγή: sport-fm.gr