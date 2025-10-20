ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' Κατηγορία: Πέρασε στην κορυφή η Σαλαμίνα (στιγμιότυπα αγώνων)

Β' Κατηγορία: Πέρασε στην κορυφή η Σαλαμίνα (στιγμιότυπα αγώνων)

Με τις αναμετρήσεις ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου και Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ που έληξαν ισόπαλες συνεχίστηκε σήμερα η 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο και η Νέα Σαλαμίνα με την εκτός έδρας νίκη της επί της ΜΕΑΠ με 4-1, πέρασε στην κορυφή με 13 βαθμούς.

Ακολουθεί με 11 βαθμούς η ΠΑΕΕΚ και στην 3η θέση με 10 βαθμούς βρίσκεται η Δόξα Κατωκοπιάς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Διγενής Μόρφου - Δόξα Κατωκοπιάς 0-2

ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα 1-4

Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 4-2

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-1

Ηρακλής Γερολάκκου - Αγία Νάπα 2-4

ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου 2-2

Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ 0-0

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα ΑΣΙΛ Λύσης - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών θα οριστεί με μεταγενέστερο στάδιο.

