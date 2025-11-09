Απώλειες στο φινάλε για Ομόνοια 29 και… ξέφυγε η Νέα Σαλαμίνα

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου άφησε βαθμούς στην εκτός έδρας εξόρμησή της κόντρα στον Εθνικό Λατσιών, με την οποία ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της β’ κατηγορίας.

Οι πράσινοι κρατούσαν μέχρι το 85’ τη νίκη μετά το γκολ του Μοράις στο 39’, όμως πέντε λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης ο Γκόμες των γηπεδούχων έκανε το 1-1. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ομόνοια 29 είχε και χαμένο πέναλτι στο 55’ με τον Θεμιστοκλέους.

Έτσι, μένοντας στους 15 βαθμούς, έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Σαλαμίνα να απολαμβάνει μεγαλύτερη διαφορά στην πρωτοπορία, καθώς πλέον είναι στο +7.

Σημειώνεται ότι και το δεύτερο παιχνίδι της Κυριακής (09/11) ανάμεσα στη ΜΕΑΠ και τον Ηρακλή Γερολάκκου έληξε επίσης στο 1-1.

Παρασκευή 07/11

Διγενής Μόρφου - Αχ./Ονήσιλο 1-1

Σάββατο 08/11

Αγία Νάπα-Σπάρτακος 2-0

Καρμιώτισσα-ΠΑΕΕΚ 2-1

Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΖ 2-1

ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΣΙΛ 3-0

Δόξα-Χαλκάνορας 2-1

Κυριακή 09/11

Ηρακλής Γερολάκκου-ΜΕΑΠ 1-1

Εθνικός Λατσιών-Ομόνοιας 29ης Μαΐου 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 22, Ομόνοια 29Μ 15, Καρμιώτισσα 15, Αγία Νάπα 15, ΠΑΕΕΚ 13, Δόξα 13, Διγενής Μόρφου 11, ΑΣΙΛ 11, ΜΕΑΠ 11, ΑΠΕΑ Ακρ. 10, Εθνικός Λατσιών 10, Σπάρτακος 9, Χαλκάνορας 9, Ηρακλής Γερ. 6, ΑΕΖ 4, Αχ./Ονήσιλος 1.