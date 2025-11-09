LIVE: Ανόρθωση - Πάφος FC 0-0

Σε μια πολύ ενδιαφέροουσα αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», η Ανόρθωση φιλοξενεί την Πάφος FC στις 19:00, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Η «Κυρία» καίγεται για βαθμούς για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις και θα επιδιώξει τη δεύτερη σερί επιτυχία απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Από την άλλη, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, γνωρίζει ότι με νίκη θα βελτιώσει σίγουρα τη θέση της, φτάνοντας ακόμη και στην κορυφή σε περίπτωση που η Ομόνοια δεν κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

5' - Μετά από εκτέλεση κόρνερ και παρέμβαση από τον Αρτυματά, ο Γκόρτερ έκοψε στη γραμμή ενώ η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι. Φώναξαν από πλευράς της Ανόρθωσης ότι πέρασε τη γραμμή,

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Αρτυματάς, Κίκο, Σένσι, Αμποαγκί, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Σόσα, Φουρτάδο, Χαραλάμπους, Μπεζούς.

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μπρούνο, Νταβίντ Λουίζ, Γκολτάρ, Πηλέας, Κίνα, Σουνιτς, Κορέια, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Ντιμάτα

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Εγγλέζου Νίκος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Walter Altmann

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ζαφείρης Σάββας