LIVE: Ανόρθωση - Πάφος FC 0-0
Για διαφορετικούς λόγους ψάχνουν τη νίκη οι δύο ομάδες.
Σε μια πολύ ενδιαφέροουσα αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», η Ανόρθωση φιλοξενεί την Πάφος FC στις 19:00, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.
Η «Κυρία» καίγεται για βαθμούς για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις και θα επιδιώξει τη δεύτερη σερί επιτυχία απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.
Από την άλλη, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, γνωρίζει ότι με νίκη θα βελτιώσει σίγουρα τη θέση της, φτάνοντας ακόμη και στην κορυφή σε περίπτωση που η Ομόνοια δεν κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
5' - Μετά από εκτέλεση κόρνερ και παρέμβαση από τον Αρτυματά, ο Γκόρτερ έκοψε στη γραμμή ενώ η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι. Φώναξαν από πλευράς της Ανόρθωσης ότι πέρασε τη γραμμή,
1' - Έναρξη του αγώνα
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Αρτυματάς, Κίκο, Σένσι, Αμποαγκί, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Σόσα, Φουρτάδο, Χαραλάμπους, Μπεζούς.
ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μπρούνο, Νταβίντ Λουίζ, Γκολτάρ, Πηλέας, Κίνα, Σουνιτς, Κορέια, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Ντιμάτα
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος
Α' ΒΟΗΘΟΣ: Εγγλέζου Νίκος
Β' ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Χαράλαμπος
4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Walter Altmann
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ζαφείρης Σάββας