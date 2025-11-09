«Υπάρχει κούραση, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της Πάφος FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μετά την ισοπαλία στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρθωση.

«Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Είχαμε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και υπάρχει κούραση. Προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε, πήραμε ένα βαθμό σε μια δύσκολη έδρα».

«Μας δυσκόλεψε πολύ η Ανόρθωση, έκανε ευκαιρίες ειδικά από στατικές φάσεις και μετά την αποχώρηση Γκολντάρ από το γήπεδο έγινε ακόμη πιο δύσκολο».

«Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Η Ανόρθωση ήταν καλή και δικαιούταν τον ένα βαθμό. Είναι σημαντική η διακοπή, για να πάρουμε κάποιες ανάσες και να επιστρέψουν κάποιοι παίκτες πίσω».