Συνεχίζεται η γελοία κατάσταση με το Δόξα-Αχυρώνας/Ονήσιλος

Η θύελλα που ξέσπασε η απόφαση της ΚΟΠ να ορίζει ξανά τον αγώνα Δόξα-Π.Ο. Αχυρώνας/Ονήσιλος συνεχίζεται.

Στον απόηχο των αποδοκιμασιών προς την Ομοσπονδία για την σχετική απόφαση, οι δηλώσεις από τον προπονητή του Αχυρώνα/Λιοπετρίου, Βέσκο Μιχαήλοβιτς έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία και να εντείνει τον προβληματισμό πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο αγώνας είναι για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος β’ κατηγορίας, ο οποίος δεν διεξάχθηκε λόγω του ότι δεν υπήρχε ιατρός.

Η ΚΟΠ, λαμβάνοντας και επιστολή του σωματείου Π.Ο. Αχυρώνα Ονήσιλου, αποφάσισε – επικαλούμενη το fair play! - να γίνει ξανά ο αγώνας, αγνοώντας τους κανονισμούς και προφανώς την ενδεχόμενη απόφαση του Αθλητικού Δικαστή.

Τώρα, σύμφωνα με ραδιοφωνικές δηλώσεις του Βέσκο Μιχαήλοβιτς (στον ΣΠΟΡ FM), o ίδιος και οι ποδοσφαιριστές του διαφωνούν να παίξουν ξανά το παιχνίδι και δεν γνώριζαν ότι θα γινόταν αυτή η κίνηση από τους διοικούντες την ομάδα!

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε, την Τετάρτη, οπότε και έχει οριστεί ο αγώνας, λίγες ώρες προηγουμένως το παιχνίδι θα είναι στη δικαστική!

«Εγώ είμαι λάτρης του fair play, είναι μέσα στο παιχνίδι να σηκώσεις κάποιον, να μη κάνεις θέατρο, να δώσεις τη μπάλα πίσω. Για το συγκεκριμένο θέμα, πήγαμε στο παιχνίδι δεν ήρθε γιατρός διακόπηκε και εμείς επιστρέψαμε πίσω. Εμείς διαφωνούμε να παίξουμε ξανά το παιχνίδι. Ο νόμος είναι εκεί, δυστυχώς για τη Δόξα. Διαφωνούμε να ξαναπαίξουμε, δεν γνωρίζαμε ότι θα γινόταν αυτή η κίνηση. Εμάς δουλειά μας είναι η προπόνηση και να παίξουμε ποδόσφαιρο.

Έγινε αυτή η επιστολή από τη διοίκηση, θεώρησαν ότι έτσι έπρεπε να κάνουν και έτσι έκαναν. Ήρθε μια επιστολή Παρασκευή απόγευμα ότι θα πάει στην δικαστική το παιχνίδι την Τετάρτη πρωί και το παιχνίδι είναι την Τετάρτη η ώρα 14:30, τι να πω δεν μπορώ να βρω απάντηση. Ζήτησαν κάποιοι παίχτες άδεια, εγώ έδωσα τριήμερο ρεπό. Τελευταίες 13 μέρες παίξαμε 4 παιχνίδια.

Έπρεπε στην διακοπή να πάρουν ρεπό οι παίχτες. Θα γίνει η δικαστική το πρωί και μετά από 2,5 ώρες είναι το παιχνίδι. Με 1,5 ώρα δρόμο, εύκολα καταλαβαίνει κανείς τι λέμε. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, οι βαθμοί κρίνονται στο γήπεδο, αλλά υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν ξέρω πως αποφασίζουν. Εμείς πήραμε μια απόφαση με παίχτες και τεχνικό διευθυντή και περιμένουμε την απόφαση» σημείωσε ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς.