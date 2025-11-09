ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BΙΝΤΕΟ: Με δράστη τον Λουίζ... προβάδισμα η Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BΙΝΤΕΟ: Με δράστη τον Λουίζ... προβάδισμα η Πάφος FC

Με τέρμα του Νταβίντ Λουίζ με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Όρσιτς, η Πάφος FC πήρε το προβάδισμα στο 16'  σε βάρος της Ανόρθωσης.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Θύμισε πως πρέπει να είναι η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Υπάρχει κούραση, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ευχαριστημένος Γκαρσία... κάλεσε δημοσιογράφο να κάνει προπόνηση στους ποδοσφαιριστές!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το δραματικό αιώνιο ντέρμπι στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το 1-1 στο Ανόρθωση - Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρπαξε βαθμό από την Πάφο FC η Ανόρθωση, μπορούσε και περισσότερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άφησε «στήλη άλατος» την Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ στο φινάλε και απέσπασε χρυσή ισοπαλία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίδειξη δύναμης η Σίτι, 3-0 τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Πινέδα χάρισε το διπλό στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Το γκολ και οι φάσεις από το ΑΕΚ - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Με δράστη τον Λουίζ... προβάδισμα η Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτο για Παναγιώτου, καρέ από Κόρμπου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στραβοπάτησε η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Έχω τις αμφιβολίες μου για το πέναλτι»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

«Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη