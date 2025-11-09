LIVE: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-0

Το αιώνιο ντέρμπι επιστρέφει! Ομόνιοια και ΑΠΟΕΛ τίθενται αντιμέτωποι στο ΓΣΠ (19:00), στο απόλυτο ντέρμπι του κυπριακού πρωταθλήματς. Εκτός από τους βαθμούς, πάντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ρόλο διαδραματίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως το γόητρο, το πρεστίζ και η ιστορία!

Οι πράσινοι που βρίσκονται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα (με αγώνα λιγότερο από τον Άρη) θέλουν να φτάσουν στην τέταρτη τους σερί νίκη, με στόχο, όχι μόνο να επιστρέψουν στην κορυφή, αλλά να αυξήσουν και τη διαφορά από τους γαλαζοκίτρινους.

Από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ, που θα ψάξει τη δεύτερη του συνεχόμενη νίκη, με επιτυχία θα προσπεράσει την Ομόνοια και αναλόγως του αποτελέσματος Πάφος - Ανόρθωση, θα βίσκεται στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

4' ΓΚΟΛ, 1-0. Σέντρα του Γιόβετιτς μέσα από την περιοχή, ο Παναγιώτου με κεφαλιά από πολύ κοντά ανοίγει το σκορ για την Ομόνοια!

Ξεκίνησε το ματς.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Μασούρας, Κούσουλος, Μάριτς, Γιόβετιτς, Εβάντρο,, Τάνκοβιτς, Σεμέδο.

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Νανού, Μάγιερ, Τομάς, Ντάλσιο, Ρόσα, Κόρμπου, Σωτηρίου.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α’ ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Παύλος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Θεοδότου Κώστας