Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ανόρθωσης, Τιμούρ Κετσπάγια, μετά την ισοπαλία 1-1 με την Πάφο FC.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, παίξαμε πολύ καλά, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και σκοράραμε απέναντι σε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Το χάρηκε και ο κόσμος, ήταν εμφάνιση που θύμισε πως πρέπει να είναι η Ανόρθωση. Κάθε βαθμός είναι σημαντικός, δεν κάναμε τίποτα συνεχίζουμε. Ο κόσμος ήταν και πάλι εδώ, κατάλαβε τι πρέπει με τον κόσμο δίπλα μας πετύχαμε πολλά» ανάφερε.

Σε ερώτηση αν ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση, απάντησε: «Σίγουρα ήταν αλλά και με τον Άρη παίξαμε καλά, σήμερα όμως απέναντι στην πρωταθλήτρια και ομάδα που παίζει στην Ευρώπη κάναμε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Με αυτές τις εμφανίσεις είμαστε αισιόδοξοι ενόψει της συνέχειας».