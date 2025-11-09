Ο ευχαριστημένος Γκαρσία... κάλεσε δημοσιογράφο να κάνει προπόνηση για να βελτιώσει τους ποδοσφαιριστές!

Ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του έμεινε ο Πάμπλο Γκαρσία. Δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ:

«Ένα μεγάλο ματς, πραγματικό ντέρμπι. Δεν τα βάλαμε κάτω παρά το γεγονός πως ήμασταν πίσω στο σκορ. Δείξαμε θέληση, το παλέψαμε και βρήκαμε δεύτερο τέρμα. Εμείς κοιτάμε μπροστά συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά και βλέπουμε μπροστά.

Για την ισοφάριση στο φινάλε, είπε: «Η ομάδα πρέπει να δείτε πώς έτρεξε, πάλεψε πάρα το γεγονός πως δεν ήταν κάποιοι παίκτες στο 100%. Μην ξεχνάτε πως παίξαμε κόντρα σε μια ομάδα που έχει κορμό από την περσινή σεζόν, βρίσκεται στα ψηλά της βαθμολογίας και είναι λογικό να κάνουμε κάποια λάθη ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο ματς. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με όσα είδα. Όχι κατ' ανάγκη για την ισοπαλία, αλλά για την προσπάθεια και τη θέληση που έδειξε η ομάδα μέχρι το φινάλε.

Όσον αφορά το ότι ήταν το πρώτο του αιώνιο ντέρμπι στην Κύπρο, είπε: «Σίγουρα είναι ένα μεγάλο ματς και μας αρέσουν αυτά σε όλουςΕμείς βλέπουμε μπροστά και θέλουμε να παλεύουμε έτσι σε όλα τα ματς».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι η ομάδα κάνει εύκολα λάθη, απάντησε: «Να έρχεσαι εσύ κάθε μέρα και να τους κάνεις ατομική βελτίωση. Θέλει και λίγο να είσαι τυχερός. Δεν κάναμε λάθη χοντρά. Δεν είναι δικαιολογία αλλά δεν ήταν στο 100% κάποιοι παίκτες. Παίξαμε με μια καλή ομάδα που οι παίκτες της είναι καιρό μαζί. Για εμένα τα πήγαμε καλά. Αν δείτε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γίνονται λάθη. Και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα. Υπάρχει ένταση, θέλει γρήγορη σκέψη, όλοι κάνουμε λάθη».