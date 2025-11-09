ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ευχαριστημένος Γκαρσία... κάλεσε δημοσιογράφο να κάνει προπόνηση για να βελτιώσει τους ποδοσφαιριστές!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ευχαριστημένος Γκαρσία... κάλεσε δημοσιογράφο να κάνει προπόνηση για να βελτιώσει τους ποδοσφαιριστές!

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ.

Ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του έμεινε ο Πάμπλο Γκαρσία. Δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ:

«Ένα μεγάλο ματς, πραγματικό ντέρμπι. Δεν τα βάλαμε κάτω παρά το γεγονός πως ήμασταν πίσω στο σκορ. Δείξαμε θέληση, το παλέψαμε και βρήκαμε δεύτερο τέρμα. Εμείς κοιτάμε μπροστά συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά και βλέπουμε μπροστά.

Για την ισοφάριση στο φινάλε, είπε: «Η ομάδα πρέπει να δείτε πώς έτρεξε, πάλεψε πάρα το γεγονός πως δεν ήταν κάποιοι παίκτες στο 100%. Μην ξεχνάτε πως παίξαμε κόντρα σε μια ομάδα που έχει κορμό από την περσινή σεζόν, βρίσκεται στα ψηλά της βαθμολογίας και είναι λογικό να κάνουμε κάποια λάθη ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο ματς. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με όσα είδα. Όχι κατ' ανάγκη για την ισοπαλία, αλλά για την προσπάθεια και τη θέληση που έδειξε η ομάδα μέχρι το φινάλε.

Όσον αφορά το ότι ήταν το πρώτο του αιώνιο ντέρμπι στην Κύπρο, είπε: «Σίγουρα είναι ένα μεγάλο ματς και μας αρέσουν αυτά σε όλουςΕμείς βλέπουμε μπροστά και θέλουμε να παλεύουμε έτσι σε όλα τα ματς».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι η ομάδα κάνει εύκολα λάθη, απάντησε: «Να έρχεσαι εσύ κάθε μέρα και να τους κάνεις ατομική βελτίωση. Θέλει και λίγο να είσαι τυχερός. Δεν κάναμε λάθη χοντρά. Δεν είναι δικαιολογία αλλά δεν ήταν στο 100% κάποιοι παίκτες. Παίξαμε με μια καλή ομάδα που οι παίκτες της είναι καιρό μαζί.  Για εμένα τα πήγαμε καλά. Αν δείτε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γίνονται λάθη. Και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα. Υπάρχει ένταση, θέλει γρήγορη σκέψη, όλοι κάνουμε λάθη».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Παναθηναϊκός γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή

Ελλάδα

|

Category image

Παράπονα Πετεβίνου μετά το ντέρμπι Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ με… έλεγχο ντόπινγκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη μετά τη 10η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τι θα άλλαζε ο Μπεργκ στο φινάλε και η απάντηση σε δημοσιογράφο: «Ο κόσμος μας το πιστεύει ή εσύ;»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Θύμισε πως πρέπει να είναι η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Υπάρχει κούραση, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ευχαριστημένος Γκαρσία... κάλεσε δημοσιογράφο να κάνει προπόνηση για να βελτιώσει τους ποδοσφαιριστές!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το δραματικό αιώνιο ντέρμπι στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το 1-1 στο Ανόρθωση - Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρπαξε βαθμό από την Πάφο FC η Ανόρθωση, μπορούσε και περισσότερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άφησε «στήλη άλατος» την Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ στο φινάλε και απέσπασε χρυσή ισοπαλία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίδειξη δύναμης η Σίτι, 3-0 τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Πινέδα χάρισε το διπλό στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Το γκολ και οι φάσεις από το ΑΕΚ - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Με δράστη τον Λουίζ... προβάδισμα η Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη