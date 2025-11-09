Επίδειξη δύναμης η Σίτι, 3-0 τη Λίβερπουλ

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε «περίπατο» στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Premier League και με το εκκωφαντικό 3-0 επί της Λίβερπουλ στο «Έτιχαντ» μείωσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Το δρόμο προς τη νίκη άνοιξε -ποιος άλλος;- ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο 29΄ με το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα για να ακολουθήσουν οι Γκονζάλες, Ντοκού στη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος το οποίο εκτροχιάζει, μάλλον οριστικά, τη Λίβερπουλ από την υπεράσπιση του τίτλου της.

Η Νότιγχαμ έπαιζε τα... ρέστα της με τη Λιντς και τελικά τα κατάφερε. Νίκησε με 3-1 στο «Σίτι Γκράουντ» τα «παγώνια» και παρότι παρέμεινε στην προτελευταία θέση πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Η μόλις 2η νίκη της ομάδας του Σον Ντάις στο πρωτάθλημα μετά από 11 ματς προήλθε από τα γκολ των Σανγκαρέ και Γκιμπς-Γουάιτ.

Αντέδρασε άμεσα η Αστον Βίλα μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ, νίκησε άνετα με 4-0 την Μπόρνμουθ και πλασαρίστηκε στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, μετά το κακό ξεκίνημα που είχε στην Premier League. Τα πράγματα, πάντως, στο Βίλα Παρκ ίσως να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, εάν στο 67ο λεπτό (το σκορ ήταν τότε στο 2-0) ο Αντουάν Σεμένιο έστελνε την μπάλα στα δίχτυα με το πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, όμως, επιβεβαίωσε ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων γκολκίπερ του κόσμου σε αποκρούσεις από τα 11 βήματα, μη επιτρέποντας αυτή την φορά στον Γκανέζο επιθετικό να μειώσει και να ξαναβάλει στο ματς την Μπόρνμουθ.

Κωστούλας και Τζίμας πέρασαν ως αλλαγές στην ενδεκάδα της Μπράιτον (ο πρώτος στο 75' και ο δεύτερος στο 85'), με την ομάδα των δύο νεαρών Ελλήνων επιθετικών να φεύγει αήττητη από το Λονδίνο (0-0 με την Κρίσταλ Πάλας).

Παρότι βρέθηκε, τέλος, πίσω στο σκορ, η Μπρέντφορντ επικράτησε με 3-1 της Νιουκάστλ στο «Κομιούνιτι».

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)Έβερτον-Φούλαμ 2-0(45'+4 Γκουέγε, 81' Κιν)Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2(44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7 Κάλεν)Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2(36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι - 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ)Τσέλσι-Γουλβς 3-0(51΄ Γκούστο, 65΄ Ζοάο Πέδρο, 73΄ Πέδρο Νέτο)Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0(28' Μπουεντιά, 40' Ονάνα, 77' Μπάρκλεϊ, 83' Μπογκάρντε)Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1(56' Σέιντ, 78' πέν, 90'+5 Τιάγκο - 27' Μπαρνς) Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1(15' Σανγκαρέ, 68' Γκιμπς-Γουάιτ, 90'+1 πέν. Άντερσον - 13' Ενμετσά)Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0(29΄ Χάαλαντ, 45+3΄ Γκονζάλες, 63΄ Ντοκού)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)Άρσεναλ 26

Μάντσεστερ Σίτι 22

Τσέλσι 20

Σάντερλαντ 19

Τότεναμ 18

Λίβερπουλ 18

Μάντσεστερ Γ. 18

Μπόρνμουθ 18

Αστον Βίλα 18

Κρίσταλ Πάλας 17

Μπράιτον 16

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15

Νιούκαστλ 12

Φούλαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουέστ Χαμ 10

Νότιγχαμ Φόρεστ 9

Γουλβς 2