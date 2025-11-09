ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι θα άλλαζε ο Μπεργκ στο φινάλε και η απάντηση σε δημοσιογράφο: «Ο κόσμος μας το πιστεύει ή εσύ;»

Τα όσα δήλωσε ο Νορβηγός προπονητής.

Απογοητευμένος, όπως ήταν φυσικό, παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ, στη συνέντευξη Τύπου, μετά το 2-2 απέναντι στον ΑΠΟΕΛ:

Το αρχικό του σχόλιο ήταν το ακόλουθο: «Είμαστε λίγο απογοητευμένοι γιατί είχαμε τις περισσότερες φάσεις, είχαμε και το ακυρωθέν γκολ που δεν ξέρω πόσες φορές έγινε με αυτές τις οριακές φάσεις. Τελικά δεχθήκαμε γκολ στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων».

Για την απόφασή του να αγωνιστεί με δύο εξάρια, είπε: «Ο λόγος είναι γιατί ο Μαέ έπαιξε 5 λεπτά τη Πέμπτη και έφυγε με τραυματισμό οπότε δεν ξέραμε πόσο μπορεί να παίξει σήμερα. Θα ήταν μεγάλο ρίσκο να άρχιζε. Όμως θέλαμε να πάρουμε ένα μικρό ρίσκο, όπως και ο ίδιος και μας βοήθησε πολύ. Η καλύτερη μας εμφάνιση ήταν στο πρώτο μέρος. Δεν ήμασταν τόσο καλοί στο δεύτερο μέρος αλλά πετύχαμε ένα καλό γκολ με τον Μαέ. Σε άλλα ματς παίζαμε με Μαέ στην κορυφή και πίσω του Γιόβετιτς και Εβάντρο. Δεν ήταν στο 100% ο Μαέ όμως και άλλαξε λίγο το πλάνο μας».

Για το γεγονός ότι η Ομόνοια οπισθοχώρησε στα τελευταία λεπτά και έδωσε την μπάλα στον ΑΠΟΕΛ και αν θα άλλαζε κάτι, είπε:  «Ναι έπρεπε να κρατήσουμε την μπάλα. Την κρατούσαμε στο 96ο λεπτό και αν την κρατούσαμε, θα κερδίζαμε. Δεν κλειστήκαμε πίσω αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα φάουλ για να διακόψουμε τη ροή. Κρατούσαμε την μπάλα και θα έπρεπε να την κρατήσουμε για να τελειώσει το ματς».

Σε ερώτηση ποια είναι τα νεότερα για Κουλιμπαλί και Άϊτινγκ και σε σχόλιο ότι ο κόσμος πιστεύει ότι είναι αναντικατάστατοι, απάντησε: «Ο κόσμος μας το πιστεύει ή εσύ; Ρώτησες όλους τους οπαδούς μας; Δεν ξέρω αν θα είναι διαθέσιμοι. Σίγουρα και οι δυο είναι πολύ καλοί παίκτες και ελπίζουμε να επιστρέψουν για να μας βοηθήσουν».

