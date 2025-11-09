O Πινέδα χάρισε το διπλό στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πήγε στο Ηράκλειο και το Παγκρήτιο Στάδιο για ένα must win παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, ήθελε τη νίκη μετά την γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς για να πάει με ηρεμία στη διακοπή και με τον Ορμπελίν Πινέδα να είναι και πάλι εκέι και να ηγείται, όπως στο ματς με τον Παναιτωλικό, επικράτησε 1-0 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Γεμάτη εμφάνιση από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία ανέβηκε στους 22 βαθμούς, καθώς δημιούργησε πολλές καλές φάσεις -ειδικά στο δεύτερο μέρος- που προήλθαν από συνεργασίες πέριξ της περιοχής των Κρητικών και ήταν απόρροια της... πολυκοσμίας στον άξονα, με τους Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο να παίζουν μόνιμα κλειστά σε ένα ιδιόμορφο 4-2-2-2.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να αντιδράσει και γενικότερα δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός, μην καταφέρνοντας να έχει σουτ στην εστία. Έμεινε στους 6 βαθμούς και εντός επικίνδυνης ζώνης, ωστόσο η διακοπή μπορεί να αποβεί καθοριστική, καθώς ο Χρήστος Κόντης θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με την ομάδα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ με 4-1-3-2 και τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος για πρώτη φορά πήρε φανέλα βασικού. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Μαρινάκη, Λαμπροπούλο, Κρίζμανιτς και Αποστολάκη, με τον Καραχάλιο μπροστά τους. Λίγα μέτρα πιο μπροστά οι Φούντας, Ανδρούτσος και Σενγκέλια, με τον Νέιρα να κινείται δίπλα στον Θεοδοσουλάκη.

Από την άλλη, ο τιμωρημένος Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με 4-4-2, το οποίο μετατρεπόταν σε 4-2-2-2 στην επίθεση, καθώς Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης ήταν μονίμως στον άξονα. Ο Στρακόσα ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με τον Γκατσίνοβιτς στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πενράις στο αριστερό και τους Μουκουντί-Ρέλβας στο κέντρο. Μαρίν-Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τους Καλοσκάμη (δεξιά) και Ζοάο Μάριο (αριστερά) να κινούνται κεντρικά. Ο Κοϊτά μαζί με τον Γιόβιτς στην κορυφή.

Το ματς:

Η ΑΕΚ έδειξε από την αρχή ότι θέλει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κάτι που πέτυχε, καθώς έκλεισε τον ΟΦΗ στο δικό του μισό και μέχρι το 25' έψαχνε να βρει τρόπο να απειλήσει.

Προσπαθούσε να δημιουργήσει συνεργασίες σε κλειστό χώρο έξω από την περιοχή του ΟΦΗ, με τους Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη να παίζουν αρκετά κλειστά και πότε τον Γιόβιτς, πότε τον Κοϊτά να χαμηλώνουν για να βοηθήσουν. Αυτό άφηνε χώρο στα μπακ να ανεβούν, κάτι που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Γκατσίνοβιτς.

Ο Σέρβος εξτρέμ πάτησε τουλάχιστον 10 φορές περιοχή στο πρώτο μέρος, ωστόσο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιλογές του δεν ήταν καλές, με αποτέλεσμα να μην προκύψει κάποια τελική. Η μοναδική φάση που Γκατσίνοβιτς σέντραρε σωστά, ο Ζοάο Μάριο εκτέλεσε στην κίνηση και σκόραρε, αλλά ο Τσακαλίδης έδωσε φάουλ για σπρώξιμο του Πορτογάλου πάνω στον Μαρινάκη.

Μετά το 25' και για περίπου ένα δεκάλεπτο ο ΟΦΗ ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι του και ανάγκασε την ΑΕΚ να κάνει αρκετά λάθη, γεγονός που έδινε αυτοπεποίθηση στους παίκτες του να παίρνουν όλο και περισσότερα μέτρα. Η Ένωση κατάφερε και πήρε εκ νέου τα ηνία, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια φάση.

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε στο δεύτερο μέρος ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ, που ενέτεινε την πίεση και προϊόντος του χρόνου έβγαζε όλο και περισσότερες συνεργασίες πέριξ της περιοχής του Λίλο. Σε μία ακόμα προώθηση του Γκατσίνοβιτς, ο Κοϊτά του πάτησε την μπάλα, ο Σέρβος έκανε σέντρα-σουτ με τον τερματοφύλακα να απομακρύνει.

Η μεγαλύτερη φάση για την Ένωση ήρθε στο 57', όταν και πάλι από ωραία εναλλαγή της μπάλας, ο Καλοσκάμης έστρωσε στον Κοϊτά που μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λίλο στο τετ α τετ, με τον Αλβανό κίπερ να διώχνει σε κόρνερ. Από αυτό ο Γιόβιτς σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και πάλι για φάουλ, αυτή τη φορά του Μουκουντί για σπρώξιμο εκτός φάσης.

Ο Νίκολιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο Μάνταλο και Πιερό, μια παρέμβαση που απέβη καθοριστική. Μπορεί ο Αϊτινός φορ να μην νίκησε τον Λίλο στο τετ α τετ, ο οποίος απέκρουσε με σπαγγάτο, αλλά συνεισέφερε τα μέγιστα για να ανοίξει η ΑΕΚ το σκορ. Ο Πινέδα έπαιξε το ένα-δύο μαζί του, πήρε την μπάλα, άντεξε στα μαρκαρίσματα και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για την Ένωση, λυτρώνοντάς την για δεύτερο συνεχόμενο ματς.

Η ΑΕΚ έκτοτε διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, μην ανεβάζοντας πολλούς παίκτες στο αντίπαλο μισό και μην πατώντας με την ίδια συχνότητα στην περιοχή. Ο Πιερό έχασε δύο καλές ευκαιρίες για να κλειδώσει τη νίκη, κάτι όμως που δεν κόστισε, αφού ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να απειλήσει τα καρέ του Στρακόσα και να στερήσει από την ομάδα του Νίκολιτς ένα σημαντικό διπλό.

Οι ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (81' Βούκοτιτς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νέιρα (60' Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας (68' Ζανελάτο), Σενγκέλια (81' Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (81' Ράκονιατς)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν (65' Μάνταλος), Πινέδα, Καλοσκάμης (65' Πιερό), Κοϊτά (92' Λιούμπισιτς), Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (86' Γκρούγιτς).

Πηγή: sport-fm.gr