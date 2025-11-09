O Παναθηναϊκός γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ υπέταξε με 2-1 τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, έσπασε το αήττητο του Δικεφάλου και επέστρεψε στις επιτυχίες στην Stoiximan Super League δίνοντας συνέχεια στο μεγάλο διπλό επί της Μάλμε.

Το τριφύλλι ευτύχησε να προηγηθεί στο 20ο λεπτό με κοντινό πλασέ του Πάντοβιτς ύστερα από γύρισμα του Κυριακόπουλου από αριστερά.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ χτύπησε ξανά στο 31′ με τον Γέντβαϊ να βρίσκει δίχτυα με δεξί σουτ στην κίνηση έπειτα από στρώσιμο του Τετέ από τα δεξιά.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ξαναμπήκε στο ματς στο 61ο λεπτό με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ με δεξί πλασέ αφού “άδειασε” τον Γέντβαϊ από αριστερά.

Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ και επέστρεψε στις νίκες στην Stoiximan Super League κάνοντας… δώρο την κορυφή στον Ολυμπιακό.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η πρώτη τελική στο ματς ανήκε στον Παναθηναϊκό, με τον Τετέ να σουτάρει από δύσκολη γωνία και μακρινή απόσταση στο 2ο λεπτό και την μπάλα να περνάει άουτ.

Στο 9ο λεπτό ο Ντεσπόντοβ εκτέλεσε φάουλ από τη δεξιά πλευρά, ο Λόβρεν πήδηξε ψηλότερα από όλους και πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε μακριά από την εστία του Λαφόν.

Ο Σιώπης έκανε μια εξαιρετική μακρινή μεταβίβαση για τον Πάντοβιτς, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, όμως καθυστέρησε και ο Μπάμπα έκοψε σε κόρνερ στο 12′ ενώ λίγο αργότερα λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ με ανέλπιστο τρόπο ο Παναθηναϊκός. Ο Σιώπης προσπάθησε να διώξει από το ημικύκλιο της σέντρας, η μπάλα πήρε περίεργα φάλτσα και πέρασε πολύ κοντά από την εστία του Τσιφτσή.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κατάφερε τελικά να ανοίξει το σκορ στο 20ο λεπτό. Ο Τσιριβέγια άνοιξε υπέροχα το παιχνίδι στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο, εκείνος κατέβασε με το στήθος και έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Πάντοβιτς στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε στην κενή εστία για το 1-0 του Παναθηναϊκού.

Στο 26′ ο Κωνσταντέλιας έσκαψε για τον Γιακουμάκη, ο οποίος έφτασε κοντά στην περιοχή και έκανε την προσποίηση, όμως ο Τσιριβέγια πρόλαβε και έκοψε. Ο Έλληνας επιθετικός επέλεξε να μην εκτελέσει παρότι ο Λαφόν είχε βγει εκτός εστίας.

Οι πράσινοι είχαν δοκάρι στο 27′, με τον Τετέ να φέρνει την μπάλα στο δεξί και να εκτελεί από το ύψος της περιοχής μπροστά στον Λόβρεν, με την μπάλα να καταλήγει στο δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Ο Παναθηναϊκός έγραψε το 2-0 στο 31′. Ο Τετέ έστρωσε την μπάλα από δεξιά στον Γέντβαϊ, ο οποίος σούταρε με το δεξί στην κίνηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διπλασιάζοντας το προβάδισμα των πράσινων.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Τετέ έκανε όμορφη ενέργεια και πέρασε στον Τζούριτσιτς στην περιοχή του ΠΑΟΚ, εκείνος γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, όμως εκεί ο Κένι πρόλαβε και έδιωξε.

Στο 50ο λεπτό ο Κυριακόπουλος έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Μλαντένοβιτς να περνά στη θέση του. Στο 52′ ο Παναθηναϊκός έφυγε επικίνδυνα στην αντεπίθεση με τρεις παίκτες, ο Τετέ από δεξιά θέλησε να βρει στα αριστερά τον Τζούριτσιτς, όμως ο Οζντόεφ είχε καταλάβει, έκανε τάκλιν και πρόλαβε τα χειρότερα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σιώπης βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Γέντβαϊ που έκανε επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα, με την μπάλα να περνάει από όλους και να φεύγει άουτ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε διπλή αλλαγή στο 59′ και δύο λεπτά αργότερα η ομάδα του βρήκε το γκολ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, “άδειασε” τον Γεντβάι και πλάσαρε υποδειγματικά με το δεξί στην απέναντι γωνία για το 2-1 στο 61′.

Στο 75′ έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος άφησε τη θέση του στον Ιβανούσετς. Στο 81′ οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεργάστηκαν όμορφα από δεξιά, ο Κένι έστρωσε στον Ιβανούσετς που εκτέλεσε άμεσα με το δεξί, με την μπάλα να περνάει άουτ

Το σκορ μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε νέα νίκη μετά το διπλό στην έδρα της Μάλμε, επέστρεψε στις επιτυχίες στην Stoiximan Super League ανεβαίνοντας στην έκτη θέση μς 15 βαθμούς και έχοντας ένα ματς λιγότερο. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα έπειτα από επτά σερί νίκες και έπεσε στη δεύτερη θέση, στο -2 από τον Ολυμπιακό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Κυριακόπουλος (50′ Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Σιώπης (74′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς (85′ Πελίστρι), Τετέ (74′ Μπακασέτας), Ζαρουρί, Πάντοβιτς (85′ Μαντσίνι).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ (58′ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοβ (59′ Τάισον), Κωνσταντέλιας (75′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (67′ Τσάλοφ).

