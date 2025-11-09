ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκάλεσε μπάχαλο χωρίς λόγο η ΚΟΠ

Προκάλεσε μπάχαλο χωρίς λόγο η ΚΟΠ

Έχω την εντύπωση πως μετά κατάλαβαν στην ΚΟΠ το μπάχαλο που έχουν προκαλέσει με την απόφασή τους, να ορίσουν ξανά το Δόξα-Αχυρώνας/Ονήσιλος για τις 12/11.

Μιας αναμέτρησης που δεν έγινε λόγω μη έλευσης γιατρού την 25η Οκτωβρίου. Ξέραμε πάντα πως όταν ο γιατρός δεν πήγαινε στο παιχνίδι, η γηπεδούχος ομάδα το «πλήρωνε» ακριβά με την απώλεια των τριών βαθμών.

Μπορεί όπως μας ενημερώνει η ΚΟΠ, να λήφθηκε υπόψη επιστολή του Αχυρώνα/Ονήσιλου με την οποία, ζητούσε όπως, για σκοπούς τήρησης των κανόνων του δίκαιου παιχνιδιού (fair play), ο αγώνας να διεξαχθεί κανονικά, όμως πολύ απλά δεν έπρεπε να… ανακατευτεί και να αφήσει τον αθλητικό δικαστή να αποφασίσει, όπως γινόταν ώς τώρα σε ανάλογες περιπτώσεις. Και ο οποίος πολύ απλά θα ακολουθούσε την προκήρυξη, κάτι που το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ, με λίγα λόγια, την έγραψε στα… παλιά της παπούτσια!

Kρίστοφερ

