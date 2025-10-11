Συνεχίζει αλάνθαστη η ΑΕΠ Πολεμιδιών στη Γ' κατηγορία

Με τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.

Η πρωτοπόρος ΑΕΠ Πολεμιδιών κέρδισε με 1-0 στο Δημοτικό Στάδιο Γερμασόγειας την Ανόρθωση Μουτταγιάκας και έφτασε στους εννέα βαθμούς. Το γκολ που καθόρισε το αποτέλεσμα πέτυχε στο 85ο λεπτό ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Άτλας Αγλαντζιάς - Κέδρος 0-1

ΠΟ Ορμήδειας - Αναγέννηση Δερύνειας 2-2

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - ΑΕΠ Πολεμιδιών 0-1

FC Λειβάδια - ΘΟΪ Λακατάμιας 0-0

Ερμής Αραδίππου - ΑΕΝ 1-0

Εθνικός Άσσιας - Ασπίς Πύλας 1-0

ΑΠΟΝΑ - Οθέλλος Αθηαίνου 0-4

Κούρης Ερήμης - Ομόνοια Ψευδά 1-1