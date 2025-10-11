Συνεχίζει αλάνθαστη η ΑΕΠ Πολεμιδιών στη Γ' κατηγορία
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.
Η πρωτοπόρος ΑΕΠ Πολεμιδιών κέρδισε με 1-0 στο Δημοτικό Στάδιο Γερμασόγειας την Ανόρθωση Μουτταγιάκας και έφτασε στους εννέα βαθμούς. Το γκολ που καθόρισε το αποτέλεσμα πέτυχε στο 85ο λεπτό ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Άτλας Αγλαντζιάς - Κέδρος 0-1
ΠΟ Ορμήδειας - Αναγέννηση Δερύνειας 2-2
Ανόρθωση Μουτταγιάκας - ΑΕΠ Πολεμιδιών 0-1
FC Λειβάδια - ΘΟΪ Λακατάμιας 0-0
Ερμής Αραδίππου - ΑΕΝ 1-0
Εθνικός Άσσιας - Ασπίς Πύλας 1-0
ΑΠΟΝΑ - Οθέλλος Αθηαίνου 0-4
Κούρης Ερήμης - Ομόνοια Ψευδά 1-1