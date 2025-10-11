ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιοβάνοβιτς: «Έχω να διαχειριστώ ένα τρομερό γκρουπ»

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του εκτός έδρας αγώνας της Ελλάδας με τη Δανία

Η Ελλάδα έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση μετά την ήττα από τη Σκωτία και χρειάζεται μόνο νίκη στη Δανία αύριο προκειμένου να μείνει ζωντανή για την πρόκριση, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναφέρει στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα πως η ομάδα του πρέπει να κάνει ένα «πλήρες ματς».

Επιπλέον, χαρακτήρισε ως «τρομερό» του γκρουπ παικτών που διαχειρίζεται, κάνοντας λόγο για αλλαγές που ενδέχεται να υπάρξουν σε πρόσωπα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τι χρειάζεται να κάνει η Εθνική για να νικήσει: «Να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι, το ματς στη Γλασκώβη ήταν σε μεγάλο διάστημα καλό και πλήρες το παιχνίδι μας, αύριο είναι ένας πιο δύσκολος αντίπαλος και το δικό μας παιχνίδι θα πρέπει να είναι μια συνέχεια του παιχνιδιού με τη Σκωτία, πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, δεν ήταν λάθη που κάνουμε πάντα αυτά στη Γλασκώβη. Το αυριανό παιχνίδι είναι σημαντικό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία, η Δανία σε σχέση με εκείνο το ματς δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα, έχει ποιότητα».

Για το αν σκέφτεται αλλαγές σε πρόσωπα: «Νομίζω ότι η ερώτηση ήταν καλή και μέσα από την ερώτηση διαβάζεται τη σκέψη ενός προπονητή. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα διότι από τη μια πλευρά είχαμε ένα καλό ματς και υπάρχει κόπωση αλλά υπάρχει και απογοήτευση. Υπάρχουν 24 ώρες, μια προπόνηση για εμάς που είναι πολύ χρήσιμη, υπάρχουν σκέψεις. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι έχω να διαχειριστώ ένα πολύ καλό γκρουπ, ένα τρομερό γκρουπ, δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει να παίξει στο αυριανό παιχνίδι. Υπάρχουν σκέψεις και θα υπάρχουν μέχρι αύριο, για αλλαγές που αφορούν το κομμάτι των προσώπων, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού δεν θα υπάρχουν αλλαγές».

Για το αν μπορεί η Ελλάδα να κάμψει το φαβορί: «Μακάρι αλλά δεν μπορώ να βασιστώ σε αυτό, σε τέτοιο επίπεδο δεν ισχύει αυτό, είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν έχουμε χρόνο για προπονήσεις, υπάρχει χρόνος μόνο για συζητήσεις και αναλύσεις. Υπάρχει στιγμή που μπορεί να μην είμαστε συγκεντρωμένοι και άλλη που να μην έχουμε αίσθηση κινδύνου, τότε μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα, το πληρώσαμε στο παιχνίδι με την Σκωτία, ελπίζω στο αυριανό παιχνίδι να έχουμε παραπάνω συγκέντρωση».

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Ελλαδα

